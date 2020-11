Estévez sostuvo que no hay inconstitucionalidad en el proyecto aprobado

También descartó la discriminación y consideró necesario incorporar políticas con perspectiva de género. Hubo cambios en los artículos vinculados a la admisibilidad, inhabilidad y cesantía. Y se fundó en la Ley de Protección Integral a las Mujeres.

La concejal Mónica Estévez (Frente de Todos) sostuvo que no hay inconstitucionalidad en los artículos de admisibilidad, inhabilidad y cesantías del Estatuto del Empleado Municipal que fueron modificados a través de un proyecto de ordenanza (5061/2020) que se aprobó días atrás en el Concejo Deliberante de Trenque Lauquen.

Por el contrario, la funcionaria consideró que el Estado -en todos sus niveles- debe comenzar a trabajar con una perspectiva de género que proteja los derechos de aquellos sectores sociales más vulnerables, y que en este caso, son principalmente las trabajadoras las que se beneficiarán de un cambio sustancial, citando como sustento normativo en sus considerandos a la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N° 26.485).

Estévez también remarcó que el proyecto fue debatido en comisión durante dos meses y en conjunto con otros abogados que forman parte del cuerpo legislativo, por lo tanto, hubo consenso para considerar que no es violatorio de leyes laborales ni de la Constitución Nacional, el hecho que para admitir el ingreso a la planta permanente de la Municipalidad de Trenque Lauquen, haya que presentar “Certificado de Antecedentes penales que acrediten no poseer antecedentes o procesos penales dolosos pendientes”.

La concejal también descartó que esta modificación pudiera ser discriminatoria, a pesar que encuadra a personas que por un lado, ya pueden haber cumplido con la justicia y la sociedad y pagado por sus delitos, y por otro, a todos aquellos con procesos penales abiertos a los que debería presumirse inocentes hasta tanto no haya una sentencia firme que demuestre lo contrario.

Quién es la persona

Mónica Estévez fue la autora del proyecto, y también es la representante legal del Sindicato de Empleados Municipales, para los que reclamó paralelamente, la inclusión de la carrera municipal.

Con respecto a la admisibilidad para planta permanente (artículo 10), esta modificación “no va a cercenar la posibilidad de ingreso, pero sí permitirá saber cómo se hace en cualquier empresa, a quién estamos incorporando en el ámbito municipal y en qué lugar va a trabajar, porque supongamos que incurrió en algunos de estos delitos que tienen que ver con el abuso, el grooming, etc, y lo ponemos a trabajar en un establecimiento de menores, o alguien con causales de violencia lo ponemos en un lugar donde puede ejercerlo” ejemplificó. Por este motivo “el Estado -que debe saber en otras cuestiones como la salud, la ART- tiene que estar en conocimiento de a quién incorpora”.

Siguiendo las modificaciones, sobre las inhabilidades puntualmente (artículo 11), Estévez explicó que “quien tiene un delito penal de esta naturaleza pendiente, no va a poder ingresar hasta que no lo resuelva, por lo que no estamos diciendo que no ingrese, sino que hasta que la justicia no resuelva o pruebe su inocencia o culpabilidad no podría hacerlo”.

En ejercicio de funciones

Por último y respecto de las causales de cesantía que fue el tercer aspecto modificado en el Estatuto, alcanzará a aquellos funcionarios o agentes municipales que abusaran o ejercieran violencia en ejercicio de sus funciones.

“Se incorpora como causal de cesantía porque tenemos toda una lucha con la violencia que es muy significativa, y los funcionarios y los empleados debemos ser un ejemplo como servidores públicos. Nos parece que es un avance muy importante porque el que primero tiene que dar el ejemplo es el Estado” sentenció la concejal.

En un análisis general del proyecto que fue aprobado por los concejales locales, la funcionaria reiteró que “el Estado tiene que tener una política con perspectiva de género”. Consultada por la profundidad de debate que tuvo el proyecto en el HCD, Estévez reconoció que “estuvo dos meses en comisión donde se analizó penalmente, se analizó la legislación nacional y provincial, y vimos que no se contrapone porque son delitos que están en el Código Penal y también en la legislación que protege los derechos de las mujeres, hay convenciones internacionales que como país signatario tienen que ver con toda esta política de género” que se busca implementar.

Y también “se discutió si esta incorporación inhabilitaba el ingreso, y no lo inhabilita. Nos permite conocer qué perfil de persona estamos incorporando a la administración. En estos temas el Estado tiene que empezar a tener otra mirada, porque si una persona va a concursar para ingresar en otros poderes del Estado, para juez, por ejemplo, también los antecedentes son una requisitoria”.

Y concluyó que el Estatuto local “es novedoso y es una incorporación de avanzada”. “Lo analizamos y consideramos que no era violatorio de las leyes de trabajo ni del artículo 16 de la Constitución Nacional” marcó.