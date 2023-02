Esteban Bullrich cruzó a la titular del PRO y le pidió que deje de lado “la pelea”

Las tensiones internas en el PRO escalaron aún más en las últimas horas luego de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, oficializara sus aspiraciones presidenciales. En ese contexto, Patricia Bullrich, quien también peleará por la presidencia, escribió un duro mensaje en su cuenta de Twitter y el exsenador, Esteban Bullrich salió al cruce.

“No hay lugar para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos”, publicó la precandidata presidencial y se preguntó: “¿Vamos a dialogar con Cristina sobre cómo terminar con la corrupción? ¿Vamos a dialogar con Massa, que quiere bajar la inflación aumentando el déficit? ¿Vamos a dialogar con los Moyano sobre cómo reducir los costos a las pymes para que sean competitivas?”.

NO HAY LUGAR PARA DIALOGAR CON QUIENES SON PARTE DEL PROBLEMA Y PROFUNDIZAN LA DECADENCIA DE NUESTRO PAÍS.

La exministra de Seguridad concluyó su mensaje asegurando que va a “luchar junto a los argentinos para poner las cosas en su lugar. Solo con decisión, convicción y coraje ordenamos el país”.

Entonces, el exsenador Esteban Bullrich le pidió que dialogue y deje de lado la “pelea”, en medio de las tensiones que atraviesa el partido, de cara a las definiciones de las postulaciones para las elecciones presidenciales de este año.

"Querida @PatoBullrich no confundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando. Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos", publicó anoche el exministro de Educación, en un posteo en su cuenta de Twitter.