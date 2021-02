Este lunes habrá una asamblea lechera

El próximo lunes a las 9 en la sede de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen productores lecheros del distrito llevarán a cabo una asamblea para analizar la situación del sector y definir qué acciones seguir en el marco de la preocupación que existe en torno a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo Nacional de fijar los precios de la leche en góndola.

La reunión fue convocada luego del comunicado que la Rural hizo público en el cual entre otras cuestiones se plantea la necesidad de aumentar el precio que recibe el productor de leche conforme a la inflación ya que de no ser así se corre el riesgo de que muchos tambos se vean obligados a cerrar.

Respecto a la situación actual por la cual atraviesa el sector lechero el presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, Matías Pereda, sostuvo que “la lechería tuvo un año y pico muy bueno pero ahora cambió la situación. Y la verdad es que se deberían actualizar los precios conforme a la inflación porque de continuar así son muchos los tambos que van a cerrar”.

Cuenca

Por otra parte el dirigente rural se refirió a la importancia que tiene el sector no sólo para el agro sino para la comunidad en general ya que sostuvo que “Trenque Lauquen tiene muchos empleados directos del sector del tambo y también indirectos”. “Somos una cuenca muy importante para el país y en definitiva para la comunidad de la región” afirmó.

En el mismo sentido remarcó que “los procesos productivos o cadenas de producción locales no solamente afectan de manera directa al productor sino a toda la cadena, a todos los que estamos enganchados o vinculados de una u otra manera”. “Por eso consideramos que es un tema que afecta a toda la comunidad y no sólo al sector agropecuario”, dijo.

Tensa espera

A raíz de esta situación y tal como lo habían informado a través de un documento oficial la lechería de distrito se reunirá en asamblea el próximo lunes para definir qué medidas llevar a cabo en el caso de que el Gobierno haga oídos sordos al reclamo que vienen realizando desde hace varias semanas.

Si bien hay que esperar a la reunión del próximo lunes no se descarta que en la misma se defina la concreción de alguna medida de fuerza.