“Este año LU11 cumple 61 años, mantenerla es lo más importante y es lo que nos hemos propuesto”

Miguel Gauna es un reconocido periodista radial quien, desde el año 1987, realiza su trayectoria en Trenque Lauquen siempre siendo una voz reconocida de LU11, medio que este año cumplirá 61 años de labor y servicio ininterrumpido.

Desde hace 16 años Miguel está al frente de “Zapping”, un programa iniciado en horario vespertino junto al recordado periodista Omar Villaro, que luego pasó a escucharse en horas de la mañana y así continúa al día de hoy.

Gauna analizó el presente del periodismo en los tiempos que corren y el enorme esfuerzo por mantener vigente los espacios tradicionales que, afirmó, deben nutrirse de las nuevas tecnologías y ser más dinámicos para continuar siendo elegidos por los vecinos que quieren informarse.

“La tecnología facilita mucho el trabajo en radio de la misma manera que en todos los medios. Tener esas herramientas, poder trabajar con las diferentes plataformas, le ha dado a los medios otro impulso. Hoy hay que trabajar con las redes sociales, la inmediatez, la misma gente te va generando las noticias con lo que ocurre minuto a minuto y creo que de esa manera hay que saber llevar este momento, hoy hay que ser más dinámico para hacer radio”, comentó.

Economía

En este sentido, el entrevistado señaló: “La radio, desde que yo tengo uso de razón, siempre tuvo momentos económicos complicados, el presente no va a ser el primero ni el último. Hoy estamos bien, si bien no somos tanta gente como éramos cuando yo arranqué, hoy sería impensado contar con tanta gente. La realidad también es que hoy no hay tanta gente que quiera hacer radio, la mayoría de los chicos que estudian periodismo o locución quizás la salida laboral la tengan en las grandes ciudades y acá tenés que hacer radio, vender publicidad, cobrarlas, es un contexto de un todo, no existe dedicarte de lleno a hacer una sola cosa, por lo menos en el interior”.

Además expresar que hoy “el esfuerzo es mantener vigente la radio”. “Este año LU11 cumple 61 años y mantenerla es lo más importante y es lo que nos hemos propuesto. Siempre hay complicaciones, pero intentamos hacer un medio escuchable, entretenido. Actualmente tenemos una variedad de programas importante, de folclore, de tango, de información general, también programación joven. En el contexto de lo que hoy es una radio estamos completos y uno siempre apunta a hacer algo más”, afirmó.

Vigente

Respecto de los desafíos futuros, el periodista reiteró que “el gran logro es mantener la radio vigente”. “Si uno hace un poco de historia en lo que fueron los comienzos de esta radio, fue creada para lograr ese objetivo, informar a una comunidad que por aquellos tiempos era mucho más pequeña, no había tantos medios. Hoy tenés una vorágine competitiva de radios, FMs, redes sociales, radios por Internet. Hemos logrado generar en estos últimos años que la gente escuche radio. Eso está bueno y no importa desde donde, si es desde el auto, desde el celular, desde la computadora, lo importante es que la gente escuche radio y eso lo hemos logrado. Por supuesto que siempre hay cosas para mejorar, pero a veces en el interior a los medios se les dificulta, sobre todo a los medios más tradicionales. Por eso lo importante es mantener vigente un medio que a la comunidad y a la región le ha dado mucho, LU11 ha sido parte importantísima de la historia de esta comunidad. Para nosotros es un halago hoy llevar los destinos de esta radio y lograr que la gente nos siga escuchando”, manifestó.

Por último, Gauna aseguró que “es importante también destacar a la gente que fue parte de la radio, maravillosas como personas y también muy buenos profesionales, porque por LU11 han pasado profesionales de una capacidad enorme y uno ha logrado aprender de ellos. Nombrarlos sería interminable pero hubo gente muy, pero muy grosa”.