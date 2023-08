“Están preocupados por los supuestos derechos que les va a sacar Milei. Pero del hambre que hay hoy no dicen nada”

Desde hace un tiempo considerablemente largo la situación económica del país es tema de debate cotidiano, tanto de los vecinos de a pie como en las esferas dirigenciales de todos los niveles. Y los saqueos que se registraron la semana pasada en distintos puntos del país volvieron a poner en el candelero público la cuestión más preocupante para la población en general.

Claro que sobre todo en tiempo de elecciones las lecturas de un mismo hecho son múltiples.

Y sobre los saqueos que se registraron en los últimos días en distintos puntos del país, Germán Urquizo, candidato a intendente por La Libertad Avanza, señaló que “hay una realidad, que es que la situación económica está muy complicada. Y en el Conurbano mucho más”. “Con todos los aumentos que hubo la gente está muy complicada. Económicamente hay lugares que están destruidos y la gente la está pasando muy mal”, sostuvo.

Aunque agrego que “también hay muchos oportunistas”. “Vos fijate que en los saqueos hubo gente que se llevó comida, pero hubo gran parte que se llevó electrodomésticos. Y es una muestra de delincuentes que aprovechan la situación. Hubo muchos camiones que fueron saqueados que llevaban electrodomésticos”, resaltó.

Por otra parte el dirigente de La Libertad Avanza sostuvo: “Creo que también detrás hay alguna cuestión política, porque si bien hay necesidad, los saqueos no parecen ser espontáneos”.

Análisis

Por otra parte Urquizo destacó: “No sé si puedo hacer un análisis profundo de los saqueos. Pero sí comparto la opinión de muchos que la mayoría de los que participaron son delincuentes comunes”.

Sobre la versión acerca de que Javier Milei estaría detrás de la organización de los saqueos, Urquizo sostuvo que “de la inflación nadie se hizo cargo, de la devaluación tampoco. Nunca salieron ni Cristina, ni Massa, ni Alberto Fernández a decir ‘la culpa es nuestra’. Y de la CGT tampoco salieron a respaldar a los trabajadores. Pero la situación es tremenda. Una familia hoy en día gasta entre $ 8.500 y $ 10.000 por día en una compra mínima de supermercado. ¿Y eso no lo ven? Porque están preocupados por los supuestos derechos que les va a sacar Milei. Pero del hambre que hay hoy no dicen nada”.

En el mismo sentido el entrevistado añadió: “Nosotros (La Libertad Avanza) no tomamos una sola medida. No escucharon ni una sola de nuestras propuestas pero nos echan la culpa de todo. Pero hoy en día la realidad es que el trabajador y la gente están totalmente desprotegidos”.