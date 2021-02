Están clasificados los equipos para cuartos de final en beach vóley femenino

Con victorias de FBC Argentino (Sub 16), Atlético Rivadavia y FBC Argentino (categoría Mayores) en hockey femenino sobre césped y triunfos de Las Bichotas, Las Pochitas, Las 2021 y Unión por duplicado en beach vóley femenino continuaron el lunes las Olimpiadas del Reencuentro y la Juventud.

La edición actual de las Olimpíadas se desarrolla en el marco de la situación sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 bajo normas de protocolo de bioseguridad, para preservar la salud de los participantes. Y en hockey sub 16 el FBC Argentino venció a Barrio Alegre, por dos goles a uno; mientras que en mayores Atlético Rivadavia venció a Treinta de Agosto por cuatro a tres y FBC Argentino a Las Rosalías por tres a cero.

Ayer en sub 16 jugaban Ferro Carril Oeste vs. Atlético Pellegrini, y en mayores Las Matreras vs. Las Lechuzas y Locomotora Verde vs. Saque del Medio. Mientras que hoy lo harán, a las 20.45, en mayores, Sport Pehuajó vs. Club Nuevo T. Lauquen.

Definición

En beach vóley femenino Las Bichotas vencieron a Ni Un Fósforo por dos sets a cero (Parciales 21/10 y 27/16), Las Pochitas derrotó a Fusión Femenina por dos sets a cero (Parciales 21/0 y 21/0) Las 2021 vencieron a Sin Cocción por dos sets a cero (Parciales 21/10 – 21/7), Unión superó a Mira que dos Nenas por dos sets a cero (Parciales 21/0 – 21/7), Unión venció a Sin Cocción por dos sets a cero (Parciales 21/0 – 21/7) y Las 2021 venció a Virus 21 por dos sets a cero (Parciales 21/15 – 21/18).

La disciplina estuvo dividida en tres zonas: “A” y “B” de cinco equipos cada una y “C”, con cuatro equipos. Clasificaban a cuartos de final los dos primeros de cada zona más los dos mejores terceros. En caso de empate por puntos se define por la diferencia de sets a favor menos los set en contra y de persistir la igualdad se define por la diferencia de puntos o sea tantos a favor menos tantos en contra. Una vez definidos los clasificados se jugará de la siguiente manera:

“A”: El 1º vs. El 8º

“B”: El 2º vs. El 7º

“C”: El 3º vs. El 6º

“D”: El 4º vs. El 5º

La clasificación final fue la siguiente: 1º Unión: 12 puntos más 8 sets a favor, más 73 puntos (1º zona); 2º Las Agustinitas: 12 puntos más 8 sets a favor, más 55 puntos (1º zona); 3º Las Koalas: 9 puntos más 6 set a favor (1º zona); 4º Las 2021: 9 puntos más 4 sets a favor (2º zona); 5º 30 de Agosto: más 3 sets a favor (2º zona); 6º Y si me tomo una Cerveza: más 2 sets a favor (2º zona); 7º Las Mamut: más 1 set a favor (3º zona) y 8º Virus 21: cero set (3º zona).

Así hoy por los cuartos de final se jugará el Partido “A” a las 19.30, Las Koalas vs. Y si me tomo una Cerveza; el Partido “B” a las 20, Las Agustinitas vs. Mamut; el Partido “C” desde las 20.30, Unión vs. Virus 21, y el Partido “D” a las 21, Las 2021 vs. Treinta de Agosto.

Además habrá semifinales a las 21.30 y 22.

Anoche

En vóley femenino ayer jugaron Las Panteras vs. Argentino y Los Gatos vs. Las Lechuzas; en beach vóley masculino, Aston Birra vs. Los Picantes, Resto Voley vs. Casi Voley, Aumento 2 x 300 vs. Coccon y Osvaldo vs. Lesionados.