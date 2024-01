En el Gobierno están “sorprendidos” por la velocidad con la que se están “alcanzando resultados”; “a la máxima brevedad” serán privatizadas las empresas estatales que se puedan vender; se podrían dar las condiciones para dolarizar “por muy poco dinero”; “no hay plan B para hacer las cosas bien”; la cuestión comercial con China “no tendría por qué ser afectada”; y el Gobierno decidió “tener una relación adulta” con Reino Unido respecto de las Islas Malvinas, son respuestas del presidente Javier Milei en una entrevista que publica este domingo el diario estadounidense The Wall Street Journal.

“La verdad, cuando nosotros empezamos a ver la forma en la cual están corriendo los datos y cómo se está moviendo la inflación, nosotros mismos estamos sorprendidos por la velocidad con la que estamos alcanzando resultados”, admitió Milei en diálogo con el diario especializado en economía y negocios, a la vez que reconoció que el pueblo “entiende que este proceso puede durar cerca de dos años y es cierto que hay una luz de alerta que dice que es difícil aguantar más de un año”.

En ese sentido, Milei reconoció que se necesita la llegada de inversiones: “Una de las cosas que sucede es que, cuando hacés un ajuste fiscal, aumentás el ahorro. Si ese ahorro no tiene una contrapartida de inversión, aparece la caída de la actividad económica, la caída del empleo y la caída de los salarios reales”.

Consultado por las privatizaciones, Milei respondió que avanzará “todo lo rápido que pueda”. “Todo lo que pueda vender de empresas del Estado, lo voy a hacer a la máxima brevedad. Pero hay restricciones institucionales”. Se le mencionó si comenzaría por Aerolíneas Argentinas, o por los trenes, a lo que Milei respondió: “Todo lo que pueda privatizar lo vamos a privatizar. No es una cuestión de nombres, sino de una restricción técnica en términos de tiempo”.

En su hoja de ruta, Milei ratificó su horizonte con relación a la dolarización, y opinó que su gobierno ha dado grandes pasos en esa dirección: “Nosotros en el último mes compramos 5.000 millones de dólares y la base monetaria es de 7.500, 8.000 millones de dólares, con lo cual si nosotros termináramos de limpiar todos los pasivos remunerados del Banco Central, estaríamos en condiciones de dolarizar por muy poco dinero”. Sin embargo, aclaró: “En realidad nosotros siempre hemos hablado de una libre competencia de monedas de lo que elijan los argentinos. Es probable que en un momento inicial elijan el dólar”.

“No hay plan b, no hay plan B para hacer las cosas bien”, respondió el Presidente a la periodista norteamericana. “Hacés las cosas bien o las hacés bien. Porque si el plan B es hacer las cosas más o menos o negociar, esa es la historia de Argentina, así estamos. Los ‘key value drivers’ del programa no se negocian”.

En materia de política exterior, Milei reafirmó que no va a estar “aliado con los comunistas” y recordó que el país rechazó ser parte de los Brics. “Pero siempre hemos sostenido que la cuestión comercial no tendría por qué ser afectada, porque básicamente es una decisión de los privados”, aclaró. No obstante, no considera que China sea “nuestro socio estratégico”. “Pero hay que separar la cuestión geopolítica de nuestra cuestión comercial”.

A modo de ejemplo, introdujo Malvinas y la relación de Argentina con el Reino Unido: “Nosotros podemos tener una diferencia con el Reino Unido respecto de las Islas Malvinas. Sin embargo, eso no imposibilita que podamos tener un conjunto de relaciones comerciales adultas”. Consultado sobre si dialogó sobre Malvinas con el canciller británico David Cameron en Davos, Milei respondió: “Hemos decidido tener una relación adulta en la cual justamente participar y trabajar de manera conjunta en la agenda internacional y empezar a tener una charla sobre nuestra diferencia territorial”.

Israel-Hamas

Milei ratificó su “posición clara” en el conflicto entre Israel y Hamas, aun diferenciándose de otros países de la región. “Nosotros hemos decidido condenar los actos terroristas del grupo Hamas, hemos decidido solidarizarnos con Israel y sus habitantes, independientemente de su nacionalidad. Consideramos que Israel tiene un derecho en términos de legítima defensa dada la agresión terrorista que ha recibido. Lo que opine el resto es una cuestión del resto”. Y cerró: “Nuestra política se diseña desde una perspectiva moral”.

Conversión al judaísmo

En el tramo final de la entrevista, el Presidente fue consultado sobre la posibilidad de que se convierta al judaísmo: “Existe la posibilidad, pero no lo podría hacer ahora porque el cumplimiento de los preceptos podría estar haciendo colisión con mi actividad como presidente, como por ejemplo respetar el shabbat. En ese sentido, es algo más profundo, más de largo”.

Líderes libertarios

“He señalado que a lo largo de la historia ha habido grandes líderes que son testimonio de la libertad. El máximo libertador de toda la historia de la humanidad es Moisés. Esa es una visión de un líder libertario, sin lugar a duda. Después hay roles muy importantes, como el que han jugado Ronald Reagan junto al papa Juan Pablo II y Margaret Thatcher. Siempre me van a encontrar del lado de aquellos que han defendido las ideas de la libertad”. (DIB)