El ahora candidato por la alianza libertaria se mostró conforme con el trabajo realizado por su espacio político durante la campaña y por haber alcanzado el piso que le permite a esta fuerza política participar de las elecciones generales de noviembre.

El Frente Avanza Libertad logró un importante objetivo durante la jornada electoral de ayer: haber conseguido el piso necesario para competir en las elecciones generales. Gustavo Bories, quien encabezó la nómina, se mostró contento y muy conforme con lo trabajado durante la campaña. “Estoy feliz porque en muy poco tiempo, con sólo un mes de campaña, creemos haber hecho mucho. Todo se desarrolló muy bien, la campaña fue muy tranquila, sensible y emotiva. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho”, dijo el dirigente antes de agregar que “respecto de lo que ocurrió durante la jornada de hoy, también estamos felices porque para todos era una experiencia nueva, no teníamos fiscales en la mesa pero teníamos un fiscal general por colegio. Hubo mucho laburo. Estamos felices porque todo se desarrolló tranquilo, hubo muy buena onda con el resto de los partidos. Pasamos un día muy agitados, pero muy contentos. A partir de ahora queremos empezar a mostrarle a la gente las propuestas que tenemos, que nos conozcan. Mucha gente no nos alcanzó ni a conocer”, dijo.