“Estamos comenzando a ver esos cambios por los cuales venimos luchando sin tregua”

El último sábado en horas de la tarde se desarrolló en distintos espacios del Parque Municipal “Conrado Villegas” el 3° Parlamento de la Mujer que contó con la participación de integrantes de diferentes organizaciones feministas que desarrollan su actividad en Trenque Lauquen como los son Las Mostras, Sororas, “Yo te creo”, Mujeres del Ecofeminismo, profesionales del IVE y oficina de género.

En el citado espacio verde de la ciudad, se realizaron talleres, se escucharon disertaciones y se realizaron reflexiones conjuntas sobre el tiempo de transformación del cual las mujeres del mundo son hoy las protagonistas.

Entre los interesantes discursos que pudieron escucharse durante el encuentro en el parque se encontraron las palabras de la vecina Cecilia Achaerandio quien expresó: “Las mujeres somos la mitad de la población del planeta. Sin embargo, no tenemos los mismos derechos que la otra mitad, por el simple hecho de ser mujeres, haciendo frente, además, a distintos tipos de violencias: físicas, sexuales, psicológicas, económicas, culturales, educativas e institucionales. Este año, el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19” celebra los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario y la recuperación ante la pandemia”, señaló.

Igualdad

En otro párrafo de sus palabras, Achaerandio comentó: “El feminismo reclama y lucha por la igualdad de mujeres y hombres en todo el mundo. También levanta su voz por las lesbianas, travestis y trans quienes están sujetos permanentemente a la persecución y el odio a las disidencias sexuales e identitarias. Así lo reivindicamos desde nuestras agrupaciones locales porque no hay un solo país en el mundo en el que la igualdad sea un hecho. Ni uno solo”. “Ante esta injusticia que ya lleva siglos, las mujeres argentinas nos hemos puesto de pie desde La Quiaca hasta la Patagonia donde el grito ‘Ni una menos’ y ‘Vivas nos queremos’ resuena como una estampita en todos los rincones del territorio. Las mujeres siguen sin tener representación en la vida pública y la toma de decisiones, tal como lo refleja el reciente informe del secretario general de la ONU. Las mujeres son Jefas de Estado o de gobierno en 22 países y únicamente el 24,9% de los parlamentarios nacionales son mujeres”.

La lucha

Por su parte, la profesora Gabriela Ibarzábal también dejó sentidas palabras al respecto. Ella manifestó: “El mandato imperante en nuestra sociedad, aún con muchos tintes machistas, sigue siendo el mismo: Las mujeres no deben moverse de su rol de cuidadoras, las mujeres son seres emocionales, sensibles, sumisas, débiles, relegadas al hogar, al matrimonio, al ámbito privado. Son roles impuestos desde la infancia que moldean nuestras vidas que la sociedad ve como natural, sobre todo las generaciones adultas, limitando nuestras libertades y nuestro futuro. Por eso estamos luchando aquí y ahora. Pero lo más importante de todo esto es que la lucha está rindiendo sus frutos: la gente, los medios, la sociedad, la juventud, las políticas de Estado. Se están revirtiendo cuestiones, estamos comenzando a ver esos cambios por los cuales venimos luchando sin tregua”, dijo antes de agregar que “desde principio del siglo pasado a éste, los logros han sido inmensos, aunque a veces no se adviertan. Consideramos que esto es fundamental, hay que visibilizar lo que ocurre. Las desigualdades, las vejaciones, la violación de derechos. La juventud la tiene muy clara, los adultos fuimos formados en otra sociedad, con otros códigos y por eso nos cuesta más. Nos cuesta hacer otra lectura de la realidad, aceptar que es un hecho flagrante y no una declaración vacía de un grupo de ridículas en una plaza. Sobre todo, comenzar a mirar al otro como una persona cuyos derechos son vulnerados y necesita de nuestra ayuda para poder acceder a una existencia digna. Hoy nos congregamos todes para pensar y sugerir desde qué lado podemos contribuir cada una de nosotros, nosotres, para que esto vaya cambiando. Para poder contribuir, sin prisa pero sin pausa, a generar una sociedad más igualitaria”.

Ecofeminismo

Marisa Covino, en tanto, hizo hincapié en el taller de Ecofeminismo que también tuvo lugar durante la tarde del sábado. Ella contó sus características: “Este taller partió de la base de que es una corriente de pensamiento que analiza de forma crítica las creencias que apuntalan el modelo de vida patriarcal, capitalista, colonial, ecocida. El Ecofeminismo establece una relación entre la degradación de la naturaleza, el saqueo de la tierra y la opresión de la mujer. Una de las conclusiones es que todas, por poner nuestro cuerpo en cada lucha, somos ecofeministas. Es por eso que es necesario que se unan todas las agrupaciones por estar conectadas en las luchas”.

Asimismo, covino agregó: “La segunda conclusión fue que la epidemia del Covid-19 es la evidencia de las crisis ecológicas y del tiempo y el cuidado que necesitamos las mujeres en cuanto a los modos y formas de vida a los que nos ha llevado la injusticia social. Otra conclusión fue que el vínculo que tenemos con la naturaleza nace del vínculo que tenemos con nuestros cuerpos. Porque la mirada ecofeminista contribuye a echar por tierra todo este artificio occidental que separa humanidad de naturaleza. Entonces, el ecofeminismo se centra en la vulnerabilidad de la vida humana y en la vida como centro y la relación con todo ser vivo, animales, plantas, etc.”, contó la docente.