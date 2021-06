Estados Unidos aprobó un nuevo fármaco para tratar pacientes con Alzheimer después de dos décadas

Tras casi dos décadas, Estados Unidos aprobó hoy un medicamento nuevo, llamado Aduhelm, para tratar a pacientes con Alzheimer, el primer fármaco nuevo contra esta enfermedad en casi dos décadas. Es, además, el primero en abordar el deterioro cognitivo relacionado con la afección.

La decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) generó cierta polémica dado que un panel de expertos independientes no encontró a fines de 2020 pruebas suficientes sobre los beneficios de Aduhelm.

No obstante, el medicamento entró en lo que se denomina vía de “Aprobación Acelerada” de la FDA, que la autoridad reguladora estadounidense utiliza cuando cree que un medicamento puede proporcionar un beneficio significativo frente a los tratamientos existentes, pero aún genera cierta incertidumbre.

“Aduhelm es el primer tratamiento dirigido a la fisiopatología subyacente de la enfermedad de Alzheimer, la presencia de placas de beta amiloide en el cerebro”, señaló Patrizia Cavazzoni de la FDA.

“Decidimos utilizarlo ya que existe una expectativa de beneficio clínico, proporciona al paciente un acceso más temprano a un tratamiento prometedor, pero requiere que los desarrolladores realicen un ensayo adicional para verificar el beneficio. Si no se verifica, retiraremos el medicamento del mercado”, precisó la especialista, asumiendo que aún faltan algunos estudios sobre el fármaco.

This drug was approved under the accelerated approval pathway (AA), which allows for earlier approval of drugs that treat serious conditions and fill an unmet medical need based on a surrogate endpoint. https://t.co/B6d4M0dquv

— Dr. Patrizia Cavazzoni (@FDACDERDirector) June 7, 2021