“Esta sentencia es una burla”

En el marco del juicio por el asesinato de Marcos Morel, el joven que murió apuñalado hace casi ya un año, hecho por el cual fue imputado un menor de edad, se informó que se expidió una sentencia de 7 años y 6 meses de prisión para el joven.

“Quizás la condena más baja por un homicidio en Trenque Lauquen, pero la vamos a recurrir igual porque considero que estuvo probada la legítima defensa”, se señaló dese la defensa del imputado, marcándose que la sentencia fue por voto disidente, ya que no todos los jueces dieron la misma pena.

Cabe recordar que el pasado 30 de noviembre se llevó a cabo en nuestra ciudad el juicio por el caso, y que la Fiscalía de Menores había pedido una pena de 17 años de prisión para el joven acusado mientras que la defensa solicitó la absolución argumentando que durante el proceso quedó demostrado que se trató de un acto de legítima defensa.

“Es una burla”

Y luego de que ayer se conociera la sentencia de 7 años y seis meses para el joven acusado de ser el autor material del crimen de Marcos Morel, el padre de la víctima, Néstor “Tito” Morel, expresó su indignación por la decisión de la Justicia. “Es una burla, algo insólito, siete años no es nada, el que mata tiene que tener una condena ejemplar, que sirva, porque, de lo contrario, esto es una joda. Cualquier menor que mata sale por la calle como quiere y cuando quiere, nosotros no somos dueños de nada”, expresó antes de agregar: “Sinceramente, estoy más indignado que antes, esta condena no me pareció para nada justa”.

Asimismo, el vecino adelantó que en los próximos días comenzará a organizar una nueva movilización para pedir nuevamente justicia ya que considera que, con la sentencia conocida ayer, se está muy lejos de alcanzar una condena ejemplar. “En estos momentos queremos estar un poco tranquilos con mi familia, nos daremos un tiempito, pero sin dudas volveremos a la calle para reclamar justicia por mi hijo. Porque es increíble, nosotros que somos la víctima no tenemos amparo de nada ni de nade, pareciera que la ley está hecha para los asesinos. La verdad que me indigna mucho” enfatizó.

Por último, agregó, en referencia a la defensa del joven condenado por el crimen: “no lo puedo entender, estudiar tanto para salir a hablar pavadas. Yo no lo voy a dejar así”.