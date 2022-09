Esta noche, todos a Mar del Plata

La delegación local parte esta noche rumbo a Mar del Plata para estar presente en la Final de los Juegos Bonaerenses 2022. Una final que en la previa se anunciaba numerosa y es así como terminó sucediendo.

Una de las delegaciones trenquelauquenses más grandes de los últimos diez años, con más de 300 personas, entre deportistas y acompañantes, estará viajando.

Este año la organización desde la Dirección de Deportes ha sido intensa, con cinco hoteles en Mar del Plata, “Los Fuegos”, “Los Troncos”, “Sindicato de la Madera”, “29 de Octubre” y “Sirenuse”; y una delegación que partirá hoy, con la concentración anunciada a las 23 horas, desde el Palacio Municipal, entre 10 micros y minibuses.

En tanto, las finales provinciales de las distintas disciplinas se extenderán hasta el jueves 6 de octubre.

Nuestros deportistas

Serán varios los deportes con presencia local: el Instituto Miguel Di Gerónimo (Vóley – Sub15 femenino); Magdalena Zeese (Patín – Sub16 femenino); Alejandrina Ferreyra (Tenis single – Sub14 femenino); Franco Barbero Lanati (Tenis single – Universitario Masculino); Agostina Mang (Tenis Single – Universitario femenino); Isidro Laserre Calafatich (Tenis de mesa – Sub16); Tomas Soula (Tenis de mesa – Universitario); Astrid Mang y Giovanna Monteventi (Pádel); Justo Alassio (Badmintón – Sub16); Equipo del DT Fernando Navas (Básquet 3 vs. 3 – Universitario Femenino); Conrado Bilbao y Pilar Moralejo (Golf); Adriana Larroudé y Cristina Bertone (Pentatlón femenino); CEF N°18 (Coreografía Pop) y Benjamín Nicora (Clash Royale).

En Taekwondo, la presencia de Pedro Fernández, Esteban González, Martina Lambert, Uma Zeese, Rubén Barragán Cardoso, David Emiliano González y Felipe Villaro Carrasco. Además, Nilda Panelo (Lotería); Alicia y Jorge Carnez (Tejo mixto); Ines Murga (Burako); el Instituto Agrotécnico Padre Castellaro (Handbol femenino); Lautaro Barragán (Acuatlón – Universitario) y Simón Martino (Acuatlón Sub16).

En Handbol playa, el equipo de Ferro Carril Oeste y Marianela Ortega; en Ajedrez vuelve Andrés Mordau y en Fútbol tenis, la dupla formada por Martina Maquirrian y Camila Gozo. En Paleta, Hernández-Carrera (Sub14) y el equipo de la Municipalidad de Trenque Lauquen en Newcom.

Más clasificados

Siguiendo con los jóvenes y adultos clasificados a Mar del Plata, en Beach Vóley, Carena – Sívori (Sub 14 Femenino); Palacios – González Chávez (Sub 14 Masculino); Irrazábal – Rodríguez (Sub 16 Masculino) y Pujol – Luppi (Sub 16 Femenino); Jesús Rincón (Boccia) y Alexis Morales (PCD); Yamile Salicio y Emiliano Bustos (Bonaerenses en carrera – juveniles) y Rubén Adolfo (Adultos + de 60).

En básquet los tres equipos del Instituto Miguel Di Gerónimo (Sub 13, Sub 15 y Sub 17). En Natación, otro año con varios competidores: Agustino Martino (50 metros libre), Valentín Angulo (50 metros libre); Elian Vai (50 metros libre Universitario); Gerónimo Doce (200 metros libre); Magali Altamiranda (200 metros libre); Brenda Villaro (100 metros pecho) y Renata Moralejo (100 metros mariposa) además de Mónica Eleicegui (200 metros libre – adultos mayores). Y en natación para personas con discapacidad (PCD), María González (50 metros libre); Fernanda Casado (50 metros pecho); Santiago Tacunao (50 metros libre) y Camila Rodríguez (50 metros espalda).

Los atletas

Por otro lado, una vez más la delegación local contará con una amplia presencia de atletas, varios de ellos integrantes del Programa Único de Atletismo (PUA). En cuanto a los atletas convencionales, en categoría Sub 14: Brisa Flores (PUA – 1200 metros); Gatica, Flores, Lanfranchi, Rosaschi, Pérez (PUA – Posta 5×80 metros); Josefina Gatica (PUA – Salto en Largo); Merlina Giménez (Lanzamiento de Bala); Jimena Moriamés (Lanzamiento de Jabalina); Renata Barragán (PUA – Marcha 2.000 metros); Güidi, Andrade, Allemandi, Peña y Agrazar (PUA – Posta 5 x 80 metros); Samuel Peña (Salto en Alto); Nazaro Gómez (Lanzamiento de Martillo) y Nicolás Villarreal (Marcha 3.000 metros).

En categoría Sub 16, Tatiana Tapia (100 metros); Camila Colla (2.000 metros); Renata Arbe, Juana Arbazua, Tatiana Tapia e Inés Martínez (Posta 4 x 100 metros); Rosario Arguello (800 metros); Renata Arbe (Salto en largo); Amparo Lobianco (PUA – Lanzamiento de Bala); Coronel y Tamame (110 metros con vallas); Lucio Barragán (PUA – 3.000 metros); Barragán, Cobo, Nadales y Bath (PUA – Posta 4 x 100 metros); Diego Mosetto (800 metros); Francisco Bath (PUA – Salto en largo);

Josías Cobo (PUA – Salto Triple); Sebastián Sosa (Lanzamiento de Bala) y Agustín Elizagoyen (Lanzamiento de Disco).

En categoría Sub 18, Mariel Velay (100 metros); Julieta Flores (1.500 metros); Delfina Zacarelli (PUA – Lanzamiento de Bala); Agustina Lobianco (Lanzamiento de Disco); Ezequiel Duckardt (PUA – 400 metros); Joaquín Cristóbal (Salto Triple) y Román Montejo (PUA – Lanzamiento de Bala).

Y en atletismo para personas con discapacidad, Maico Sombra (100 metros); Agustín Rossi (Lanzamiento de Bala); Leonel Zuchini (Lanzamiento pelota de Softball); Bellemans, Cimadamore, Clemente, Refusta y Zárate (Posta 5 x 80 metros); Agustina Andrada (100 metros); Alexis Robles (Salto en Largo); Ignacio Ormaechea (Lanzamiento de Bala); Manuel Gallego (Salto en Largo); Alexis Mesqui (Lanzamiento de Bala); Candela Larrosea (100 metros) y Lucía Detzel (Salto en Largo).