Esta noche el fútbol se juega en el “Indio”

En la noche de hoy volverá a rodar la pelota en lo que ya se ha vuelto un clásico del verano en la cancha de Atlético Trenque Lauquen. El Torneo de Fútbol Once organizado por la Subcomisión de Fútbol del “Indio” contará con 10 equipos, formados por jugadores de primera división, con partidos que irán lunes, miércoles y viernes, a las 20.30 y 22 horas. Serán dos zonas de 5 equipos en las que los cuatro primeros avanzarán a los cuartos de final. De esta manera, el Fútbol Once en Atlético abre el calendario deportivo en la ciudad.

Son diez las formaciones que le darán vida al certamen, a saber: Barrio Ale (delegado: Esteban Romero); El Batacazo (Juan Landechea); Carnicería Germán (Facundo Rosino); HB Construcciones (Aldo Gómez); Family Sports (Felipe Butti); MC Fly (Nicolás López); Carnicería Pilu FC (Ignacio Gallo); Aguadas La Unión (Héctor Báez); GP Servicios Agropecuarios (Raúl Roselli) y Los Colonos (Agustín Nicolás). Carnicería Germán es el último campeón y deberá defender el título, en tanto que Carnicería Pilu, son los subcampeones vigentes.

Zonas y fixture

Con dos zonas de cinco equipos las mismas están conformadas por, Zona A: El Batacazo, HB Construcciones; Los Colonos, Family Sports y Aguadas La Unión; y Zona B: Barrio Ale, MC Fly, Carnicería Germán, Carnicería Pilu y GP Servicios Agropecuarios. Los primeors partidos irán esta noche. “Los jugadores son citados a la hora 20 en el primer turno con el objetivo de jugar desde las 20.30 y en el segundo turno se los cita a las 21.45 para jugar a las 22 horas”, le explicó a La Opinión Martín Aleman, uno de los organizadores. Esta noche, abren juego con el duelo entre HB Construcciones y Los Colonos, en tanto que cerrarán la noche El Batacazo ante Family Sports, teniendo fecha libre Aguadas La Unión. El miércoles habrá estos enfrentamientos: Barrio Ale vs. Carnicería Germán y Mc Fly vs. Carnicería Pilu FC. Libre: GP Servicios Agropecuarios. El viernes: HB Construcciones vs. Aguadas La Unión y Los Colonos vs. Family Sports. Libre: El Batacazo.

El fixture oficial seguirá la próxima semana, lunes 10 de enero: GP Servicios Agropecuarios vs. Carnicería Pilu FC y Barrio Ale vs. Mc Fly. Libre: Carnicería Germán. Miércoles 12 de enero: Aguadas La Unión vs. Los Colonos y El Batacazo vs. HB Construcciones. Libre: Family Sports. Viernes 14 de enero: Carnicería German vs. Mc Fly y GP Servicios Agropecuarios vs. Barrio Ale.

Libre: Carnicería Pilu FC. Lunes 17 de enero: Family Sports vs. Aguadas La Unión y Los Colonos vs. El Batacazo. Libre: HB Construcciones. Miércoles 19 de enero: Carnicería Pilu FC vs. Barrio Ale y Carnicería Germán vs. GP Servicios Agropecuarios. Libre: Mc Ffly. Viernes 21 de enero: Family Sports vs. HB Construcciones y Aguadas La Unión vs. El Batacazo. Libre: Los Colonos y lunes 24 de enero: Mc Fly vs. GP Servicios Agropecuarios y Carnicería Pilu FC vs. Carnicería German. Libre: Barrio Ale.

Después de la fase de grupos llegarán los cuartos de final, con días a definir, pero sí ya se especificó cómo serán los cruces. A saber: 1° Zona A vs. 4° Zona B; 3° Zona A vs. 2° Zona B; 1° Zona B vs. 4° Zona A; y 3° Zona B vs. 2° Zona A. Las semifinales serán: Ganador 1 vs. ganador 2 y ganador 3 vs. ganador 4, para llegar así, en el mes de febrero a la final.