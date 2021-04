El presidente Alberto Fernández justificó este jueves el cierre de escuelas en medio de la segunda ola de coronavirus que castiga con fuerza al país y también explicó por qué esta vez no consensuó las nuevas medidas con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al tiempo que deslizó críticas al accionar de la Policía porteña.

“No hablé con Larreta. Yo trato de hablar siempre y de hecho las medidas anteriores las conversé con el Gobierno de la Ciudad. Quise cerrar los restaurantes y me pidieron que no lo hiciera. Propuse hacerlo a las 22 y me pidieron extenderlo hasta las 23. Consensué todas las medidas y después me enteré de que cerraban a las 11, pero se podían quedar hasta las 12… Y que tampoco estaban de acuerdo con las restricciones nocturnas a la circulación”, explicó Fernández.

“Si uno acuerda y después decimos que no estamos de acuerdo, entonces no entiendo para qué lo hacemos; por eso esta medida no la consensué, la tomé yo y me hago cargo yo”, agregó el mandatario en diálogo con Radio 10.

Y especificó: “Por ese motivo decidí que esto se cumpla con las fuerzas federales, todo el mundo tiene mi número de celular y el fin de semana no fueron pocos los vecinos que me mandaban fotos de Palermo con todos los bares abiertos”. En ese contexto, deslizó que la Policía de la Ciudad no actuaba en las calles para hacer cumplir las restricciones nocturnas anunciadas el viernes de la semana pasada.

Al hablar del cierre de escuelas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre el 19 y el 30 de abril, Fernández admitió que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, “quería seguir con las clases presenciales”, pero aseguró que “no se puede seguir como si nada pasada, no se puede ser tan frío”.

“Tuve discusiones dentro de mi equipo, porque el ministro de Educación creía que había que insistir más con las clases presenciales; pero las clases presenciales no son solo eso: hay que ir a un colegio primario, estar en el horario de salida, ver cómo las madres se agolpan frente a la puerta y el contagio puede hacerse más fácil, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos”, sostuvo.

Finalmente, el Presidente sostuvo que no declaró el estado de sitio ni lo piensa hacer, y destacó la participación de las fuerzas armadas en el combate a la pandemia de coronavirus. “No he declarado el estado de sitio ni lo pienso hacer. Ni las fuerzas armadas están para hacer seguridad interior, sino para actuar en catástrofes brindando apoyo a la gente”, dijo Fernández en declaraciones a radio Diez, en las que cuestionó un tuit del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien -según dijo- “hay que explicarle la Constitución argentina”. (DIB) FD