Está convalidada la Rendición de Cuentas 2023

Una jornada legislativa de contrapuntos y votaciones divididas dejó el lunes a la noche la 6ta. Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, en la que se trataron en el recinto varios puntos a destacar: la Rendición de Cuentas municipal correspondiente al ejercicio económico del 2023; la creación de un Banco de Alimentos Municipal; la demora y atrasos en las prestaciones de IOMA y la situación de la sucursal del Correo Argentino en la localidad de 30 de Agosto.

El primer punto que arrojó una votación dividida fue una Ordenanza impulsada por el oficialismo tendiente a crear un Banco de Alimentos Municipal, para que la Comuna pueda hacerse de alimentos que resulten de donaciones, decomisos, etcétera. La normativa fue aprobada por mayoría (13 votos afirmativos contra 5 negativos) contando con el rechazo de los concejales de Unión por la Patria, quienes consideraron que el Estado tiene responsabilidades y obligaciones que debe ejercer, y que su función “no es hacer caridad”, señaló la titular del bloque, Leticia Badino. Por tal motivo, la bancada presentó un proyecto alternativo que fue derivado a Comisión para su análisis, y que plantea la creación del Programa Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Por mayoría

En segundo orden, la Rendición de Cuentas Municipal correspondiente al último año de gestión del Dr. Miguel Fernández también contó con el rechazo de los ediles de Unión por la Patria: 5 votos negativos contra 13 afirmativos, siendo también sancionada por mayoría. La normativa pasará ahora a manos del Tribunal de Cuentas de la Provincia para su análisis y resolución final.

Desde el oficialismo, trazaron un panorama de los datos contables del 2023, remarcando las modificaciones presupuestarias motivadas por el contexto inflacionario, el superávit y el equilibrio fiscal, los acuerdos y reajustes salariales y varias obras públicas que continuaron su marcha o bien, fueron finalizadas, entre las cuales señalaron la sala para el nuevo tomógrafo del Hospital; la remodelación del geriátrico de 30 de Agosto y de la Casa del Niño de Trenque Lauquen; la remodelación del edificio donde funcionaba el Pequeño Hogar, destinado a la Escuela Municipal; la remodelación del Museo Histórico Regional; la culminación de los colectores cloacales Norte y Sur; la entrega de 56 viviendas del programa Construir y otras 50 viviendas más del Instituto Provincial de la Vivienda; la construcción de otras 60 casas en la Ampliación Urbana entregadas en febrero pasado; y la puesta en valor del Parque Municipal, entre otras obras.

Desde la bancada Unión por la Patria, argumentaron su rechazo a la Rendición de Cuentas 2023 “apuntando a la falta de una resolución definitiva acerca de la denuncia pública del vecino Miguel Santos Vidal contra el secretario de Hacienda Municipal, Alfredo Zambiasio, por sus presuntos vínculos con una empresa constructora que ha ganado una serie de licitaciones”, se señaló desde el área de Prensa del HCD.

“Hasta no tener respuestas del Tribunal de Cuentas, de la Asesoría General de Gobierno y de la Justicia, no podemos acompañar la Rendición de Cuentas. Necesitamos cierta claridad y transparencia para estar tranquilos y ver si corresponde o no acompañar esta Rendición”, señaló la concejal Badino, quien también apuntó a ciertas inconsistencias entre datos contables de la Rendición y los mismos datos que figuran en la Memoria y Balance de la Comuna.

N Correo

En tercer lugar, los dos concejales que integran el bloque La Libertad Avanza votaron de forma negativa una Comunicación conjunta impulsada por sus pares del oficialismo y de Unión por la Patria: un pedido a Nación y al directorio del Correo Argentino por el mantenimiento de la sucursal de la empresa estatal en 30 de Agosto.

La solicitud terminó siendo convalidada por 16 votos contra 2.

IOMA

Finalmente, la bancada Unión por la Patria volvió a rechazar con su voto otra Comunicación, esta vez impulsada por el oficialismo, mediante la cual se pedirá al Ministro de Salud de la Provincia y al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), que adopten las medidas pertinentes a los fines de garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos de nuestro distrito.

Desde el bloque opositor consideraron la solicitud “fuera de tiempo”, dijo el concejal Hernán Amador, agregando que “se están regularizando todas las prestaciones”. La votación culminó con trece votos afirmativos contra cinco rechazos.

Ya de manera unánime, entre otras iniciativas, los concejales convalidaron un convenio marco suscripto con la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia.

También fueron aprobadas dos iniciativas sancionadas el año pasado por el Concejo Deliberante Juvenil: la realización de campañas de educación y tenencia responsable de animales; y un pedido para que el Municipio y la UEGD implementen un plan para completar la accesibilidad a todos los establecimientos educativos del distrito.