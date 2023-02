Esquivando el fresquito

La inusual ola de frío en pleno febrero (aparecida inmediatamente después de una agotadora y extensa ola de calor) ha desconcertado a muchas personas que se vieron obligadas a sacar antes de tiempo la ropa de otoño para no sufrir las desubicadas bajas temperaturas al salir a la calle.

Sin embargo, este abrupto cambio de clima no sólo confundió a los seres humanos. Muy por el contrario, también los animales se vieron afectados y, de la misma forma, intentaron protegerse del frío de la mejor manera que les fue posible como es el caso de este perrito quien no dudó en aprovechar la oportunidad que se le presentó de ingresar al Palacio Municipal y ubicarse en el sector que le pareció mejor. Allí estuvo dormitando durante las horas más frescas y, luego, se marchó tan tranquilo como cuando ingresó. Simpático el can, ¿verdad?