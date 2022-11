“Espero poder cumplir con las expectativas que la superioridad puso en mí”

Tras asumir oficialmente como titular de la Comisaría Primera de Trenque Lauquen, el flamante Comisario Diego Ghinzani agradeció a sus superiores por la confianza depositada en su persona para reemplazar a Pedro Cicconi al frente de la dependencia. Y añadió que la idea es seguir con la línea de trabajo del comisario saliente.

El flamante jefe de la Comisaria habló sobre la responsabilidad que representa conducir una dependía policial de tanta magnitud y agradeció a las autoridades por esa posibilidad. “En primer lugar quiero agradecer a la superioridad policial, en particular a Marco Arregui, con quien mientras prestaba servicio en Gral. Villegas siempre estuvimos en contacto”, señaló. Y añadió: “Fue él quien en un primer momento me propuso estar a cargo de la Comisaría de 30 de Agosto, algo que acepté. Y fue una buena decisión, que me permitió volver al partido de Trenque Lauquen”.

Sobre su trabajo al frente de la Comisaria de 30 de Agosto, el cual realizó hasta mediados de esta semana, Ghinzani expresó: “Me fue muy bien. Por eso le tengo que agradecer mucho al personal que siempre trabajó conjuntamente, al Ente Descentralizado y a las autoridades municipales, de las cuales siempre tuvimos un gran apoyo”.

Respecto a su designación como jefe de la Comisaría Primera, sostuvo: “Ahora me llegó la propuesta de estar a cargo de esta dependencia tan grande, algo que agradezco enormemente, principalmente por la confianza que depositaron en mí y la posibilidad de volver nuevamente a esta ciudad”.

En el mismo sentido señaló: “Espero estar a la altura de las circunstancias, siguiendo los mismos lineamientos de trabajo que venía desarrollando Pedro Cicconi, que tan buena labor hizo, y poder cumplir con las expectativas que la superioridad puso en mí al darme esta responsabilidad tan grande”.

Trayectoria

Ghinzani cuenta con una amplia trayectoria en la Policía. Inició su carrera trabajando en la Comisaría local, tras lo cual fue trasladado a la Comisaría de Gral. Villegas, donde llegó a ser el segundo jefe. A principio de este año volvió a nuestro distrito para asumir como titular de la Comisaría de 30 de Agosto, donde cumplió una excelente gestión, tras la cual fue elegido para estar al frente de una comisaria de mayor envergadura como es la de T. Lauquen.