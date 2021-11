“Esperemos que ese trabajo en conjunto que nos diferencia como distrito también siga en el Concejo Deliberante”

El concejal Francisco Recoulat logró con Juntos renovar su banca en el HCD y a la hora de dirigir unas palabras ante el importante números de allegados a esa fuerza que se concentró ayer frente al Comité radical destacó uno por uno a los candidatos electos de la fuerza, y entre otras cosas resaltó que “30 de Agosto vuelve a tener un consejero escolar (Raúl González) y un concejal (Alicia Ramudo)”.

Enseguida resaltó las figuras de Marta Bathis, Alberto Rodríguez Mera, Alejandro Casola, Maria Felipe, Ramudo, David Siles Torrico y Rosario Morán, así como la importancia de seguir sumando ediles jóvenes al Concejo.

“Con todos”

Además se refirió al acompañamiento de la comunidad a la gestión de Miguel Fernández, de la que destacó que “viene a sembrar muchas cosas que son necesarias”. Y enumeró pasos importantes dados por el distrito con el Hospital y el Polo Científico Tecnológico. A la vez que remarcó la importancia de la declaración de la ciudad cabecera como Capital Provincial del Muralismo para darle “otra impronta a Trenque Lauquen”, algo para lo que, remarcó, se viene trabajando.

Así habló de grandes desafíos en educación, salud, medioambiente, y de la necesidad de un “trabajo en conjunto con todos los espacios políticos”. “Necesitamos una oposición constructiva, que no se relaje pensando que como son pocos nos toca gobernar solamente a nosotros y nos dejen las decisiones difíciles a nosotros; necesitamos que haya concejales, así como hubo oposición en otros gobiernos que se hizo cargo de tomar las decisiones difíciles, porque muchas veces hay decisiones que son difíciles de tomar, pero nosotros no podemos y no vamos a prometer lo que no podemos cumplir; vinimos acá a trabajar, a dar lo mejor por el distrito, a poner toda nuestra energía y a acompañar al Departamento Ejecutivo a que administre los fondos que llegan de Provincia y de los vecinos para que sean transmitidos y realizados en obras concretas y soluciones para todos los vecinos de Trenque Lauquen. Necesitamos de ese trabajo en conjunto con la oposición, que lo hemos tenido en estos años y que queremos que en la nueva conformación del Concejo Deliberante siga estando”, marcó.

Por otra parte, Recoulat sostuvo que el gran desafío que tienen por delante es “seguir trabajando por un distrito federal, que lleve obras a todas las localidades, seguir teniendo un distrito que siga pensando en el futuro, que no sólo se haga cargo del presente, sino que proyecte el futuro”.

Trabajo legislativo

Para cerrar, el edil marcó expectativas para el futuro del HCD. “Nosotros, desde nuestro lugar, independientemente de tener mayoría o no, siempre hemos hecho de la visión del trabajo en conjunto, de escuchar la palabra del otro; por supuesto que muchas veces no nos ponemos de acuerdo y hay que ir a votaciones divididas, pero siempre buscamos que las ordenanzas que salgan, que los proyectos que salgan, salgan con el acompañamiento y el aporte de todos. Si uno mira las ordenanzas que han salido, son muy pocas las que se han votado en dividido, y esa ha sido una impronta que le hemos dado desde el Concejo no solo nosotros, sino también los concejales de la oposición, y esperemos que ese trabajo en conjunto que nos diferencia como distrito también siga en el Concejo Deliberante”, afirmó.