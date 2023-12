Esperan más detalles y comunicaciones oficiales sobre las medidas de Economía

Las medidas anunciadas desde el Ministerio de Economía nacional el martes, más allá de las reacciones en el comercio, han tenido eco ya en ámbitos institucionales tanto de diversos estratos del Estado como de organizaciones no gubernamentales, en los que mayoritariamente se espera que los anuncios hechos por los medios se plasmen en comunicaciones oficiales que vayan llegando a diferentes instituciones y organismos.

Entre las medidas anunciadas están, cabe recordar, la no renovación a los contratos laborales estatales que no tengan un año de vigencia; suspensión de la pauta oficial a medios de comunicación por un año; reducción de los ministerios de 18 a 9 y las secretarias de 106 a 54; reducción de las transferencias discrecionales a las provincias; el Estado nacional no va a financiar obra pública nueva; se van a reducir subsidios a la energía y al transporte; y el dólar oficial pasaría a valer $ 800.

En este marco, se vislumbra que las medidas impacten en los números del Presupuesto Municipal 2024 de Trenque Lauquen y otros municipios, así como en el alcance y las metas del mismo.

El campo

Por otro lado, mientras distintos medios señalaron en las últimas horas que el Gobierno aplicará una suba del 15% de las retenciones a exportaciones agrícolas con la excepción de la soja, que pagará 30%, el campo se movió en estas primeras horas entre incertidumbre, esperando mayores detalles oficiales al respecto.

Se señaló que una de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y que le dará ingresos claves al fisco, será la suba generalizada de derechos de exportación, que quedará simplificado en dos alícuotas: 30% para la soja y 15% para el resto, sean de origen agropecuario o industrial, minero o energético, servicios o el producto de una economía regional, que hasta ahora no pagaban retenciones.

Asimismo, según la Agencia DIB, Caputo instrumentó un incremento del “impuesto PAIS” de 7,5% al 17,5% a las importaciones que encarecerá el valor interno de muchos insumos empleados en el sector agropecuario. Es decir, un aumento superior al 130% que impactará en los valores de los fertilizantes, fitosanitarios, maquinaria agrícola, equipos y dispositivos empleados en el campo.

En este marco, y esperando confirmaciones y detalles oficiales, diferentes organizaciones que representan al ámbito de la producción agropecuaria, incluso con representación local, se han estado reuniendo y continuarán haciéndolo por estas horas.

Carbap y CRA, entre otras entidades, ya están abordando el tema, aunque se señaló ayer que necesitaban más información sobre la cuestión. Se remarcó que lo que dijo Luis Caputo fueron datos “muy macro y generales”, muy en sentido de lo que ya había adelantado el Presidente Javier Milei en su discurso y en su campaña, y que para el agro “quedaron muchos puntos incompletos” que se estaban intentando averiguar porque no había detalles oficiales, solo trascendidos de periodistas que estuvieron en una reunión más acotada con el ministro.