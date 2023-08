“Esperábamos este resultado porque era lo que se veía cuando hablábamos con la gente”

Germán Urquizo, el ahora candidato a intendente por La Libertad Avanza habló de la excelente elección realizada ayer que lo llevó a ser el segundo más votado a nivel individual en el distrito de Trenque Lauquen.

Al respecto, Urquizo aseguró que “en parte sí esperábamos este resultado porque era lo que se venía viendo cuando hablábamos con la gente”.

Y agregó que “y es el mejor ejemplo de que con trabajo y esfuerzo todo se logra y los sueños se cumplen”.

Además, remarcó que “esto no es un logro individual, esto es un trabajo de equipo. Estamos todos unidos con los chicos que nos acompañan y yo de al lado de este grupo no me voy”.

“Con la verdad”

Sobre los motivos del gran resultado obtenido, Urquizo indico que “creo que en gran parte de este resultado es que las cosas que estuvimos hablando con la gente siempre fue con la verdad. Siempre dijimos que hay que trabajar. Y que hay que poner todo el organigrama del municipio a trabajar sobre todo con la cantidad de problemas que hay”.

Sobre la campaña señalo que “tomamos el camino de la humildad en base a la convicción y la verdad. Desde un primer momento con ‘Coco’ Bories nos propusimos hablar con la verdad, nada de chicanas ni de prometer grandezas, sino mostrar las verdades de lo que pasa”.

Sobre lo que viene de acá a octubre el candidato señalo que “pasamos a las generales pero vamos a seguir trabajando de la misma manera , con la verdad , con convicciones y siempre en equipo. Esto no es el trabajo de uno solo”.