Espera una prótesis desde hace tres años y corre riesgo de quedar ciega

Después de tres años de esperar en vano, la vecina Evelina Ribereau hizo pública la situación por la que atraviesa a causa de una enfermedad y la falta de respuestas ante los cientos de reclamos para conseguir una válvula que le permita ser sometida a una operación para mejorar su calidad de vida.

Evelina fue diagnosticada en 2019 de hipertensión endocraneal idiopática que de a poco va provocándole pérdida de visión. La única solución es ser intervenida quirúrgicamente y, para ello, necesita una válvula que, por cuestiones burocráticas, espera desde hace tres años.

Historia

Según contó Evelina Ribereau, una trenquelauquense de 36 años “en 2019 me diagnosticaron hipertensión endocraneal idiopática o seudo tumor cerebril”. Y explicó que “mi cuerpo, por alguna razón, acumula mas líquido cefalorraquídeo de lo normal (líquido que recubre al cerebro), y esto hace que ese líquido presione mi cerebro y me cause lesiones y dolor”.

Y añadió: “sufro de dolor de cabeza constantemente, día y noche sin cesar. También perdí campo visual (veo como por un tubo), y también voy perdiendo la vista todos los días un poco ya que esta enfermedad me causó daño en el nervio óptico y eso no tiene solución”.

Solución

Por otra parte la vecina indicó que “la solución que me dan es una cirugía donde me colocan un drenaje para liberar ese líquido que hay de más. Y para eso necesito una válvula de derivación lumboperitoneal, la cual todavía no consigo por temas burocráticos”.

Asimismo, se refirió a los cambios que el mal que padece provocó en su vida. “Dejé de trabajar ya que no puedo hacer esfuerzos porque eso incrementa el dolor, no puedo andar en bici, ir a una caminata en familia, correr y jugar con mis hijos, estudiar. Básicamente, no puedo tener una vida normal”.

Y añadió “tengo discapacidad visual, me dieron el CUD (certificado único de discapacidad) y tengo pensión por discapacidad que es mi única ayuda económica, aparte de la que me da mi familia”.

Sin éxito

La vecina también señaló que buscó ayuda en distintas ocasiones aunque la respuesta obtenida fue nula. “Me atiendo en el Hospital Municipal de Trenque Lauquen donde inicié el pedido de mi prótesis que se envió a Ministerio de Salud, pero me la negaron porque al tener yo la prestación de Incluir Salud (ex profe) tengo que iniciar todo el trámite otra vez. Así lo hice pero todavía sin respuestas”.

Al respecto, aseguró que “para saber cómo va el trámite me tengo que manejar con Región Sanitaria de Pehuajó donde rara vez me atienden el teléfono y, cuando lo hacen, no hay respuestas, sólo esperar como lo hago desde hace 3 años”.

Por último y casi con desesperación, Evelina expresó “necesito que esto se agilice, que me den mi prótesis para poder mejorar mi calidad de vida y no quedar ciega que es lo que va a pasar pronto si no consigo mi válvula”.