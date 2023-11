Espacios políticos locales analizan el resultado del balotaje que consagró a Milei presidente

Luego de que se conocieran los resultados de un balotaje que consagró a Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, como presidente electo de Argentina, muchos fueron los análisis que se hicieron, se hacen y se harán sobre este acontecimiento histórico que inaugura una nueva etapa en la Argentina.

En ese marco, La Opinión quiso conocer cuál es el balance realizado por dirigentes locales sobre el nuevo tiempo que se viene.

Desde La Libertad Avanza se afirmó que ahora comienza “el proceso de poder bajar la inflación, ordenar las cuentas públicas, achicar el Estado y poder decir con satisfacción que se esta honrando el voto de confianza de la sociedad”.

Desde el justicialismo local, en tanto, se expresó preocupación sobre las políticas que el nuevo mandatario nacional puede desplegar una vez asumido. Y desde Juntos por el Cambio se instó a apoyar a Milei “y darle el crédito para que se acomode”.

Alegría

El concejal electo Gustavo Bories, de La Libertad Avanza, agradeció, en primer lugar a la comunidad de Trenque Lauquen “por la jornada vivida este domingo pasado”. “A los que nos acompañaron con su voto y a los que no. También gracias por haber ido a votar ejerciendo sus derechos y obligaciones. De más está decir que la alegría es inmensa de haber sido parte del triunfo arrollador de Javier Milei, de las ideas de la libertad que viene pregonando en su campaña, y hablando de campaña, ha sido intensa y bastante dañina, con diferentes actores inventando malintencionadamente temas, medios de comunicación privados y la TV Pública operando a favor del gobierno de turno y su candidato”, señaló.

“Por suerte hoy podemos decir y estamos convencidos de que la población ya no se come más el relato, ni las campañas del miedo. Estos relatos se caen cuando vas al supermercado y no podés comprar, ni siquiera a la verdulería, mucho menos darte un gusto, no hay remedios, sueldos por el piso, no hay insumos, el 40% de los chicos son pobres, la indigencia vuela, y el ministro de Economía con una caradurez increíble es candidato a presidente y dice que va a solucionar las cosas que él mismo empeoró en el ultimo tiempo. Este gobierno no ha mostrado ningún índice positivo”, afirmó.

Por último, señaló: “A partir de ahora esperamos que en el corto plazo deje de aumentar la inflación y comience el proceso de bajarla, ordenar las cuentas públicas, achicar el Estado y poder decir con satisfacción que se está honrando el voto de confianza de la sociedad, que tristemente venimos perdiendo por políticas arcaicas, obsoletas, deplorables y prebendarias. Hoy el 55 % de la población dijo ¡Basta! y también dijo adelante Javier Milei y Victoria Villarruel. Elección histórica convirtiéndose en la fórmula más votada de la democracia contemporánea. Ahora a respetar la voluntad del pueblo y honrar su voto”.

“Un gran error”

La dirigente justicialista Mónica Estévez opinó al respecto: “Obviamente que en el marco del sistema democrático debemos respetar la voluntad popular. Pero también tengo la libertad de decir lo que pienso. Creo que la sociedad ha cometido un gran error. Hay muchos factores que llevaron a este resultado electoral, entre ellos la crisis económica que estamos atravesando. Pero no entiendo o me pregunto por qué termina la ciudadanía votando en contra de sus propios intereses”.

Seguidamente, agregó que “ya se han anunciado que tomarán medidas drásticas y urgentes desde lo económico, lo laboral y social. Y las medidas no van a afectar a los grandes grupos económicos que representa el espacio de La Libertad Avanza o (Mauricio) Macri, que se ha puesto a cargo del gobierno. Va a golpear en el corazón de las familias y los trabajadores. Va a ser durísimo lo que se viene. Lo dije antes lo digo ahora”.

“Pasó en el 2015. Nos endeudaron y fugaron los millones de dólares del empréstito, vendieron soberanía. Vuelven por lo que falta. Sinceramente tengo temor por lo que se viene y la quita de derechos. Me tranquiliza un poco que esté Axel Kicillof en Provincia de Buenos Aires. Aunque todas las medidas que anuncian van a causar caos social y perjudicarán a la Provincia y al Gobierno comunal”, añadió.

Primer discurso

En tanto, el concejal de Juntos por el Cambio Matías Cardini expresó: “Considero que es muy bueno festejar los 40 años de democracia votando, y que las elecciones hayan sido en paz y sin complicaciones. Y que pueda ganar uno u otro. Valoremos eso. Me parece lógico que el pueblo no haya reelegido al peor gobierno desde el ‘83. Alberto, Cristina y Massa nos dejan una inflación en 150%, la pobreza en 45%, la pobreza infantil cerca del 60%, el Banco Central sin reservas y una deuda pública que aumentó los últimos 4 años. Eso sin decir que hay un juicio político a la Corte Suprema iniciado basado en espionaje ilegal interno. Y que no se consiguen insumos médicos y hace unos días no había combustibles”.

En otro orden, afirmó: “No me convenció el primer discurso de (Javier) Milei. Me parece que le habló a su núcleo duro. Se tiene que dar cuenta que ahora será el presidente de todos los argentinos. Y que casi la mitad de sus votos son ‘prestados’ para el balotaje”.

Asimismo, sostuvo: “Me pareció positiva la actitud de (Segio) Massa reconociendo rápido la derrota, aunque me pareció muy irresponsable que quiera renunciar al Ministerio ahora. Si no se pidió licencia para la campaña, sería lógico que ahora no huyera”.

El futuro

En lo que será esta nueva etapa de la Argentina, Cardini señaló que “habrá que apoyar al nuevo gobierno”. “Hay que darle crédito para que se acomode, y empiece a tomar decisiones buscando estabilizar la economía. Dejarlo gobernar respetando la decisión de la mayoría. Se vienen tiempos difíciles. También habrá que ver si justo los sindicalistas y gremios se despiertan el 11 de diciembre (cuando asuma el nuevo gobierno) de la ‘anestesia/siesta’ de los últimos 4 años. Recordemos que Alberto (Fernández) se va sin paros generales”, resaltó.

Por último, en referencia a la fuerza política que integra, señaló que “se tendrá que rearmar Juntos por el Cambio. Habrá que ver cómo y con quiénes. Las acciones de Macri (mas allá de que le haya ido bien) y (Gerardo) Morales (con su neutralidad Massista) terminaron de romper la coalición tal cual la conocíamos hasta ahora. Habrá que reconstruir una alternativa”.

El PRO

Desde el PRO Trenque Lauquen, inmediatamente culminada la elección, se felicitó al equipo de La Libertad Avanza “por el resultado del balotaje que eligió a Javier Milei como el próximo presidente de todos los argentinos”.

Asimismo, se expresó: “Acompañamos desde el PRO con la fiscalización y logística a la LLA para lograr este resultado. ¡Gracias a todos nuestros fiscales que se sumaron a cuidar cada voto!”.

El campo

En tanto, desde la entidad agropecuaria Carbap se compartió ante los medios de prensa un comunicado en el cual instan a la responsabilidad entre el gobierno saliente y el electo a realizar una transición ordenada. “Una vez más y como hace 40 años, el último domingo celebramos la democracia expresando en las urnas la elección del rumbo de nuestro país y de quién lo llevará adelante. Ante los resultados, desde Carbap instamos al actual gobierno a terminar de ejercer mandato con responsabilidad monetaria, social e institucional hasta la fecha de entrega del mando, el próximo 10 de diciembre. Instamos a que todos sus funcionarios y ministros enfrenten las responsabilidades asumidas y generen una transición ordenada y transparente al nuevo gobierno. Esperamos todos los argentinos la correspondiente entrega de los atributos de mando como institucionalmente corresponde a un país que pretende ser protagonista de la historia, dejando atrás tiempos dolorosos de nuestra historia reciente”.