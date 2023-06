Ese fueguito necesario

Hay gente que no se resigna a comer un rico asado adentro de su casa por más que se esté atravesando una temporada un tanto hostil para realizar esta actividad afuera y sin nada de reparo. Por esa razón, deciden hacer un fogón en el medio de su patio para que calefaccione el lugar y, alrededor de él y en ronda, disfrutar en familia o con amigos de este tradicional manjar debajo de las estrellas.

No obstante, hay que tener en cuenta que el frío intenso aún no comenzó y quizás este afán por comer afuera comience a complicarse dentro de pocos días al punto de que no haya fuego que logre mitigarlo. Pero también es sabido que a los fanáticos del asado nada puede detenerlos, así que, con más o menos frío, el asado para ellos se comerá siempre afuera. Y punto.