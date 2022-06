Esa sana tradición de Nero

Juan Martín Nero lo ha hecho otra vez. Si ganar The Queen’s Cup, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo del polo, definitivamente no es fácil, ganarlo por tercera ocasión, menos aún. Seis años después de su última gesta, el trenquelauquense, hombre que sigue dejando su huella en su glorioso legado en este deporte, ha celebrado este domingo el título en su primera temporada junto a Great Oaks Les Lions, y no se olvida de lo sinuoso que ha sido el camino para él en los últimos tres años.

De esta manera lo reflejó el polista por medio de Pololine. “No puedo no agradecerle a Jose (Josefina Aldanondo, su mujer) primero, que tuve dos años difíciles, con muchas lesiones y recién llevo un año sin ninguna lesión. Pobre, tuvo que disfrazarse de enfermera; mis hijos, mi familia bancarme, que no fue fácil, ha estado pesado, fue difícil para todos, para mis amigos, mi grupo de trabajo, todos. Hay tanta gente atrás, que me voy a olvidar de alguno, tanta gente que agradecer. Agradecerles a todos, que gracias a ellos hoy se ganó, o sea que va dedicado a todos ellos”.

El conjunto de Great Oaks Les Lions, que tuvo junto al de Trenque Lauquen al capitán Dillon Bacon, a James Beim y a Cruz Heguy, llegaba con buenas expectativas a la Copa de La Reina. Y es que venían de alcanzar la final del Prince of Wales Trophy, aunque su debut en Guards fue con caída ante Scone. De todas formas, a partir de allí, no volverían a conocer la derrota, más allá de que el sexto chukker de la definición de The Queen’s Cup los llegó a encontrar tres goles detrás en el marcador. “Este equipo lo armamos en agosto, con un montón de expectativas, y llegar y ganarla después de todo lo que trabajamos, trayendo caballos, comprando, Dillon (Bacon) prestando, cada uno dando lo mejor de cada uno, buscando caballos por todos lados, es espectacular, es un sueño y es difícil. Es difícil ganar, hay muchos equipos buenos, muchas organizaciones buenas y a veces tenés que tener un poquito de suerte, y hoy la tuvimos”, afirma el back del equipo.

Desde atrás

Levantar una desventaja de 3 goles en el chukker final y llegar al suplementario, suele darle mayor impulso a aquel equipo que viene de atrás, como fue el caso de Great Oaks Les Lions. De todas maneras, Juan Martín Nero apunta: “Es más lindo que te pase como nos pasó a nosotros, que levantás de venir perdiendo por 3 a empatarlo, y estás con más confianza. Y, para ellos, venir ganando por 3, que te lo empaten, es como que te venís un poco abajo porque lo tenías medio ganado y te das cuenta de que se te está yendo el partido. Pero del suplementario no creo que hayamos manejado nada; ellos tuvieron la mala suerte de que tienen un 60 y se le cayó la bocha a Juano (Britos) y le tuvo que pegar desde un pozo y, por ahí, la podría haber metido. Nosotros nos erramos un gol, que pegó en el palo. Creo que los suplementarios son para cualquiera”.

Quince equipos en total se dieron cita en Guards para ser parte de la Copa de la Reina, y en el duelo final, con un tanto de James Beim en el chukker suplementario, Great Oaks Les Lions repitió lo hecho en 2020, cuando también se alzaron con este trofeo. “Fue durísimo llegar a la final, un torneo con equipos muy buenos, 15 equipos; y, ganarla de la forma en que la ganamos, creo que es increíble, es una felicidad muy grande”, festejó Nero.