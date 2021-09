“Es uno de los desafíos más importantes que se me han planteado en política”

El último miércoles 1° de septiembre Martín Borrazás asumió oficialmente al frente de la Secretaría de Gestión y Administración Pública municipal, en reemplazo del contador Pablo Silvani, quien se desempeñó en el gabinete del intendente Miguel Fernández desde el 10 de diciembre de 2015 hasta la citada fecha.

En este marco, La Opinión dialogó con el flamante funcionario quien contó las expectativas que guarda para esta nueva etapa de su joven carrera.

Desde la ciudad de La Plata, donde se encuentra realizando diversas gestiones relacionadas con la administración municipal, contó: “Me siento muy cómodo y muy contento, muy agradecido con (el intendente) Miguel Fernández por haber pensado en mí para ocupar un lugar tan importante”, dijo el joven abogado antes de señalar: “También me siento muy agradecido con el gabinete en general, la verdad que me han recibido todos y todas con mucha amabilidad, en particular Pablo Silvani quien me está ayudando muchísimo todos estos días y los secretarios Gustavo Marchabalo y Alfredo Zambiasio quienes también me han recibido muy bien. Realmente me están haciendo sentir muy cómodo y también me ayudan a hacer mucho más fácil el día a día en esta primera etapa en un trabajo que uno recién empieza a desempeñar y cada aspecto del mismo es muy nuevo para uno”.

Responsabilidad

Consultado sobre si le sorprendió la convocatoria del intendente Miguel Fernández para que él sea el reemplazo de Pablo Silvani, Borrazás comentó: “Con Miguel, en lo personal, vengo trabajando políticamente desde hace mucho tiempo porque yo era presidente de la Juventud Radical de la Provincia de Buenos Aires y él es el presidente del Foro de Intendentes Radicales de la Provincia, eso hacía que tuviéramos un contacto asiduo, también por medio de Valentín Miranda, que es diputado provincial, con quienes trabajábamos muchos temas del partido. Con lo cual, obviamente, cuando Miguel me convocó fue todo un gusto. Asumo este cargo con mucha responsabilidad”, dijo antes de culminar señalando que, formar parte del equipo del intendente Miguel Fernández “es para mí muy importante, uno de los desafíos más importantes que se me han planteado en política y estoy muy entusiasmado. Mi objetivo es acompañar a Miguel, para que él tenga una gran gestión como la viene teniendo, acoplarme al funcionamiento del gabinete lo más rápido posible para ser funcional y también para ponerme a disposición de cada uno de los vecinos que, en definitiva, es para lo que somos convocados: para mejorar la calidad de vida de todos los trenquelauquenses”.