“Es una plataforma de La Libertad Avanza, sería extraño que yo adhiera”, dijo Kicillof sobre el Pacto de Mayo

“Si es una foto de marketing del Gobierno para fingir un apoyo que no tiene, no cuenten conmigo”, dijo el gobernador.

El gobernador Axel Kicillof volvió a manifestar su rechazo a la propuesta del presidente Javier Milei de firmar el Pacto de Mayo al señalar que se trata de “una plataforma de La Libertad Avanza”.

“Si es una foto de marketing del Gobierno para fingir un apoyo que no tiene, no cuenten conmigo”, dijo Kicillof en el marco de una conferencia de prensa que encabezó esta mañana en la Gobernación en La Plata. Además, consideró que “deberían cambiarle el nombre porque no es un pacto ni es de mayo”; por el contrario, “es un contrato de adhesión”.

“El presidente amplió la convocatoria a otros colectivos, a sindicatos, a jueces. Cada vez queda menos claro qué es y para qué sirve”, sentenció. En ese sentido, añadió: “Si se pudiera discutir qué puntos son relevantes para un acuerdo o una puesta en común, ahí sí tengo contribuciones para hacer. Pero acá parece ser un contrato de adhesión que uno está obligado a firmar sin discutir nada”, consideró.

En ese sentido, mencionó que el pacto incluye entre sus puntos la vuelta de las AFJP, que promueven las jubilaciones privadas, lo que consideró “una estafa para los trabajadores”.

“En mi caso, fui una de las víctimas del sistema de las AFJP: yo recién empezaba a aportar y si uno no lo expresaba, caía por sorteo en una AFJP que dependía de un banco y aportaba a una cuenta individual de capitalización. Fue un enorme negocio para los bancos y para el sector financiero, pero una estafa para los trabajadores y futuros jubilados; cuando se empezaron a jubilar, el Estado tuvo que hacerse cargo”.

En otro tramo de la conferencia y tras ser consultado al respecto, Kicillof intentó bajarle el tono a la interna política peronista: “Trabajamos intensamente dentro del peronismo, de la coalición de lo que fue Unión por la Patria (UxP), para ponernos de acuerdo en los diferentes puntos de la situación actual. Hemos dado muestras muy potentes de unidad en el Congreso. La intención es lograr una unidad fuerte en base a puntos en común”, finalizó. (DIB)