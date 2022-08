“Es un plan sistemático para dejar a una parte muy significativa del pueblo sin representación política”

El último sábado, a partir de las 15, se realizó en Plaza San Martín de Trenque Lauquen una manifestación “en defensa de la democracia” y en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de la cual participaron diferentes agrupaciones políticas, organizaciones sociales y sindicatos locales que se sumaron a la convocatoria que, días atrás, había realizado la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen.

En este marco, y en consonancia con lo ocurrido en otras plazas de todo el país, se escucharon palabras de dirigentes y vecinos que expresaron su preocupación sobre el accionar de la Justicia argentina.

Pablo Carabelli, integrante de la Comisión por los DD.HH, fue uno de los oradores en la tarde del sábado. Él dijo: “Éste no es un acto de parte de la Comisión por los Derechos Humanos, la idea es realizar una suerte de Cabildo Abierto como lo han llamado en otras ciudades donde podamos poner en común lo que pensamos y sentimos en un momento que es un poco de inflexión. Esta semana, afortunadamente desde el lunes, asistimos a una reacción popular de una parte muy significativa del pueblo trabajador argentino que sabe quiénes son sus referentes y buscan defenderlos. Nosotros hace años venimos denunciando esta persecución judicial y mediática, este lawfare que tanto quieren negar que exista no sólo en nuestros país, sino en toda Latinoamérica, pero el lawfare es como los brujos: no existe, pero que los hay, los hay. Y, realmente, quien niegue la existencia de estos planes sistemáticos de persecución político, judicial y mediática debe ser porque está con su entendimiento de un lado por un consumo excesivo de ciertos medios de comunicación que se dedican las 24 horas del día a emitir noticias falsas”, expresó.

Tarea diaria

Seguidamente, Carabelli añadió: “No podemos dejar de denunciar hoy, como ya se ha hecho antes en Trenque Lauquen y en el resto del país, y debemos seguir haciéndolo cada vez que podamos para denunciar este plan sistemático para dejarnos a una parte significativa de pueblo argentino sin representación política. Indudablemente se trata de una persona que es Cristina Fernández de Kirchner en este momento y estamos aquí defendiendo su derecho a un debido proceso porque es eso lo que le están negando a Cristina y a cualquier otra persona que con sus actitudes se oponga a la ideología neoliberal”, dijo antes de culminar señalando: “Por eso hoy estamos acá y hay cientos de miles de argentinos y argentinas en tantas plazas y lugares públicos del país no sólo por Cristina sino por cada uno de nosotros que estamos dispuestos a movilizarnos para vivir en un país menos injusto que también estamos en riesgo porque nunca sabemos cuál será el momento en que algunos de estos jueces o fiscales parciales pueden poner el ojo en cualquiera de nosotros, inventarnos una causa y condenarnos sin pruebas. Esta será una tarea de todos los días hasta lograr que este plan fracase”.