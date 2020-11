“Es un avance que ayudará a terminar con el mercado negro”

El titular de la Fiscalía de Estupefacientes del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, doctor Raúl Carini Hernández, dio su punto de vista respecto del decreto presidencial que autoriza el autocultivo de cannabis con fines medicinales.

En contacto con La Opinión, el fiscal señaló como positivo el poder avanzar en una regulación sobre la materia. En primer lugar, el doctor Carini Hernández señaló qué “después de la lectura del decreto y respecto del mismo trato de ser lo más cauto posible a la hora de hablar de la despenalización del autocultivo. Despenalizar es una palabra muy general, muy amplia, muy impactante. Porque si bien el Estado habilita el autocultivo de cannabis, el decreto establece que hay un montón de condiciones que hay que cumplir para ello”.

En este sentido, remarcó que “de la misma manera que se venía realizando para la epilepsia refractaria infantil, ahora hay un número importante de enfermedades y tratamientos del dolor en las que se empleó el cannabis, siempre de la mano de lo que indica la ciencia médica”.

Asimismo, destacó como importante que el acceso a dichas terapias o tratamientos sea universal. “El acceso es para todos. Para aquellos que tienen obra social y, para quienes no tienen cobertura, es gratuito. Porque se trata de una cuestión de salud y, obviamente, considero que se trata de una buena acción del Estado”.

Tendencia mundial

Además, el funcionario judicial recordó que se trata de una tendencia mundial “en la que los tratamientos con derivados del cannabis recomendado por profesionales de la salud, como corresponde, han sido positivos tanto para un tratamiento medicinal como para algo terapéutico y, en otra instancia, como paliativos del dolor”.

En este sentido, indicó que, según lo que establece el decreto “se crea un registro, todo tiene que estar controlado y se permite el autocultivo a la persona que padece un inconveniente. Y lo puede hacer esa persona como un familiar o un tercero pero tiene que estar registrado. La persona que se dedica al autocultivo tiene que estar habilitada, no es que cualquiera puede cultivar cannabis y no le va a pasar nada. Y llevándolo al lado de la cuestión penal, la persona que no cumple los requisitos es pasible de una sanción, porque no desapareció la persecución de un delito por tener cierto tipo de sustancias ilegales”. “En este caso es una excepción porque tiene un destino que es un tratamiento medicinal terapéutico o paliativo del dolor, pero debe tener la prescripción médica de un control real que lo que se hace”.

Por otra parte, el fiscal sostuvo que “está bueno poder avanzar sobre esto porque, de esta manera, se va a terminar el mercado negro que tantas consecuencias a veces trae en la gente que gasta plata sobre un producto que a veces no tiene sentido para lo que le está pasando. Está bueno que venga a poner un poco de claros sobre los grises. De todas maneras, en materia penal siempre estamos en situaciones grises. Y, por esa razón, muchas vecesse entra en el terreno de la interpretación donde seguramente hay líneas o corrientes jurisprudenciales que van a ir hacia un lado o hacia el otro porque, justamente, eso es el Derecho. Porque si el Derecho fuera una ciencia exacta no deberíamos tener jueces que interpreten lo que la norma dice. Entonces, va a haber personas que van a estar más consustanciadas con la nueva normativa y otras que no”.