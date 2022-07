Nicolás Miramont es un artista plástico nacido en Saladillo y radicado en nuestra ciudad, donde forma parte del Colectivo de Muralistas de Trenque Lauquen recientemente constituido. Desde hace una semana, parte de sus obras se exhiben en el recinto del Concejo Deliberante, como parte del programa Cultura Deliberante, y pueden visitarse hasta el próximo viernes, de manera libre y gratuita en el edificio de Avellaneda y Pincén.

El lunes a la noche la exposición fue formalmente inaugurada durante el inicio de la 9na. Sesión Ordinaria.

Tras recibir una distinción de manos del presidente del HCD, Alberto Rodríguez Mera, Miramont manifestó unas palabras para agradecer el espacio y la posibilidad de exhibir su trabajo. “Es importante difundir y democratizar el arte de los artistas locales, si bien no soy de acá, me siento parte de esta ciudad. Creo que el arte es una manifestación sensible y es también una herramienta de comunicación y de transformación, me parece importante que esté presente en estos espacios donde la palabra, la acción y la toma de decisiones también tienen que ver con la transformación de la realidad”, señaló.