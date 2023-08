Desde el Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense se refirieron en un comunicado al escenario económico actual, destacando que “los pequeños negocios no son los responsables de los ajustes”.

“En nombre de la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, queremos expresar nuestra perspectiva ante la actual coyuntura económica que atraviesa nuestro país. Observamos con atención la subida en los precios de la materia prima y otros insumos vitales, lo cual afecta los costos de producción de los pequeños y medianos comercios”, señalaron inicialmente.

“Es relevante destacar que los pequeños negocios no son los responsables de los ajustes de precios, sino que se ven afectados por decisiones tomadas en instancias cerradas en las que no participan. Creemos que es fundamental no culpar a los emprendimientos locales por el incremento en los valores de los productos que comercializan”, resaltaron.

Políticas

A esto añadieron: “La situación económica, influenciada por la inflación y la volatilidad en los precios de la materia prima, lleva a los comerciantes de menor envergadura a replantear su futuro. Los ajustes inevitables en los precios de venta son necesarios para salvaguardar la estabilidad de estos actores esenciales en la economía local”.

“Consideramos que es el momento adecuado para que las autoridades tomen medidas concretas. Buscamos políticas que mitiguen los impactos de estas fluctuaciones económicas y creen un entorno propicio para el crecimiento de los pequeños negocios, permitiéndoles desenvolverse sin dificultades financieras”, señalaron.