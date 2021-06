Ernesto “Carpeta” Concepción: el rey del rocanrol del oeste

M.A: ¿Cómo empezó todo?

EC: Un día me escucharon cantar en un cumpleaños de 15 el Cabezón Orellano y Pin Llaneza. Poco después me fueron a ver a mi casa para ver si quería integrar un grupo que se estaba formando, con la dirección de Julio Torres, cuñado de Pin. No era un grupo exclusivo de rock, tocaba pasodobles, rancheras, tangos, melódicos y rock». Yo nunca había cantado y cantar en un grupo no es como cantar en el baño de tu casa. Tenés que cuidar el tiempo y el tono, para no dejar pagando a la orquesta entera. Eso fue lo más difícil.

MA: ¿Cómo eran los ensayos?

EC: Ensayábamos todos los días desde las 11 de la noche a las 4 de la mañana. Yo entraba al colegio a las 7 de la mañana, estaba en tercer año nacional y se complicaba un poco. Empecé a cantar a los 15 años. El grupo se estaba armando y Julio Torres quería hacer coros de tres voces y no era fácil. Entonces los ensayos eran largos. Hasta que no salía bien el tema no se terminaba el ensayo. Y así seguimos por mucho tiempo.

MA: ¿Dónde se juntaban?

EC: Ensayábamos en un galpón que la familia Llaneza, luego nos trasladamos a la esquina de Monferrand y Oro donde estaba la sede del club Carapachay. A esos ensayos iba un grupo de 50 a 60 personas y el grupo estaba formado por Juan Carlos Miranda, el folklorista, en guitarra y coros, Pin Llaneza en segunda guitarra, el bajo lo tocaba el papá de Pin, en la batería Carozo Llaneza (tío de Pin), Oscar Orellano estaba en los coros y yo cantaba. Debutamos con bastante éxito y tuvimos muchísimo trabajo durante un año. Luego los más jóvenes quisimos abrirnos y armar un grupo de rock solamente y lo logramos.

El grupo quedo formado por Pin Llaneza, Diego Ferreyra, Jorge Razzeto en batería y yo cantando. Te hablo del año 63 o 64. Ese era el grupo Los Meteoros».

MA: ¿Dejaron alguna grabación?

EC: Carpeta hace una pausa y recuerda, «en los años 90 grabamos todos temas que hacíamos con los Meteoros viejos y los podes encontrar en Youtube poniendo Carpeta y Los Meteoros. Los músicos son otros, sólo estamos Pin Llaneza y yo, el guitarrista para grabar fue Jorge Olguín, el tecladista Coco Buffarini y la batería la toco Palito Zabala.-»

MA: ¿Cómo eran los bailes de esos tiempos?

EC: Un baile de 400 o 500 personas era normal, no existían los boliches bailables, entonces la gente iba a los bailes. Si venía algún grupo famoso de Bs.As se llenaba, se ponían muy lindos. Nosotros trabajábamos muy bien, todos los domingos estábamos contratados por el Club Atlético para las tertulias y los sábados salíamos a la zona.

MA: Recuerda «Carpeta» con un poco de pena

EC: «Después canté con los Tropicanos de Tres Lomas y estuve dos años con ellos, teníamos Saxo, Clarinete, etc. Éramos un grupo de 8 o 9 personas, después de ese tiempo no canté más y me dediqué a la parte comercial.

MA: ¿No seguiste con la música?

EC: Empecé a representar grupos de Trenque Lauquen y la zona. Después con José «Pepe» Collado empezamos a traer grupos famosos del momento como los Blu Caps, Pintura Fresca, Trocha Angosta y muchos más. Solistas como Sabú, Chicote López, Etc. Muchas veces trajimos al Grupo Uno. Vendía los grupos en la zona; por ejemplo hacíamos Casbas, Barrio Alegre con Pepe Collado y terminábamos en América. Teníamos que andar volando.

MA: Epocas de mucha movida…

EC: Recuerdo que hicimos un Festival en Ferro con Jorge Taybo y Eduardo Perroni. Pusimos 21 grupos en la misma noche con dos temas cada uno. Era un concurso con dos temas cada uno, uno propio y otro cover . La amplificación era estable como así también la batería. Los grupos llevaban la guitarra nada más y tenían que conectarla, así no había lío de equipos ni de instrumentos. Recuerdo que llegaron a la final Los Electrónicos de Coronel Suarez, donde hacía poco se había ido como solista Sergio Denis a probar suerte a Bs As y Grupo King de Junín. Ellos definían el ganador y fue Grupo King. Ese festival estuvo muy lindo metimos 1800 personas en una noche.

MA: ¿Cómo seguiste?

EC: Al tiempo me fui a la Colimba y cuando volví, ya con 21 años, mi padre me ofrece ser viajante de repuestos de Maquinarias Agrícolas. El viajante que estaba con mi padre, el Sr. Barreiro se jubilaba entonces quedé yo.

MA: Recuerda cuando le toco la enfermedad y me comenta:

«Tuve la mala suerte de ser Hipertenso. Sin saberlo, yo comía con mucha sal y tenía un constante dolor en la nuca. Fui a un cardiólogo y en ningún momento me dijo que tenía la presión alta, me dio a entender que la presión no tenía nada que ver. Al tiempo bajando una máquina muy pesada tuve un ACV Hemorrágico, es cuando la sangre sale del vaso y te hace un coagulo en el cerebro. Me dejó discapacitado, rengo para el resto de mi vida. Seguí trabajando y viajando pero la vida te cambia para siempre.

Bueno eso es casi toda mi vida. Aunque ahí no termina, también tuve un cáncer de laringe, o sea que si hoy quiero cantar como en el 90 cuando grabamos, ya hoy no puedo. Me hicieron quimioterapia y radioterapia, los rayos iban directo a la laringe y eso me afecto la voz.”

Damos por terminada la charla con el gran «Carpeta» después de haber conocido un poco de su vida, no lo molesto más, deja un saludo a todos los rockeros de Trenque Lauquen y a la gente de la zona y sonríe, me quedo con la sensación de haber estado con un ídolo de la década del 60 en Trenque Lauquen y la zona.

Muchas gracias querido Carpeta.

Por: Miguel Andrade

Habitante de las Pampas Chatas