Después de varios días sin casos positivos de Covid-19, el distrito registró una especie de rebrote con un total de 8 personas contagiadas registradas hasta el día de ayer. Y según la responsable del área de Epidemiología del Hospital Orellana, Dra. Isabel Fernández Quintana, se trata de algo esperable ya que el virus sigue circulando por lo cual destacó la importancia de respetar todas las medidas y protocolos sanitarios.

Asimismo señaló que gran parte de la población se encuentra vacunada e invitó a aquellos que aún no se aplicaron ninguna dosis contra el coronavirus a que lo hagan ya que la eficacia de la vacuna está comprobada, algo que se evidencia en la disminución de las internaciones aún en aquellos lugares donde se registró un aumento de los casos positivos.

Fernández Quintana se refirió a los casos positivos registraron en los últimos días y señaló: “Era algo esperable porque el virus sigue circulando y hay mucha más movilidad. Estamos en una época del año en la cual la gente se junta más o se toma unos días de vacaciones. Y eso hace que estemos todos un poco más relajados por lo cual tenemos que ser más conscientes que nunca sobre la importancia de respetar todas las medidas de protocolo”.

En este sentido señaló que “afortunadamente el porcentaje de vacunación que tenemos es alto, entonces seguramente habrá un aumento de casos asintomáticos”. Y añadió que los casos positivos registrados en los últimos días “son leves y con pocos síntomas” y además destacó la responsabilidad de la gente que “estuvo alerta y se hisopó”.

Circulación

Por otra parte la doctora sostuvo: “Que hayamos tenido 0 casos en los últimos 10 días no significa que no tuviéramos circulación viral. Por eso es importante que la gente se vacune, porque aunque parezca mentira todavía hay mucha gente que no lo hizo, gente de más de 60 años que aún no recibió ninguna dosis”.

Además apuntó: “Posiblemente tendremos brotes esporádicamente, por eso tenemos que tratar de ser muy eficientes en lo que tiene que ver con el diagnóstico temprano del caso y el aislamiento de los contactos”.