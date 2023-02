Entre maquillajes, telón y bambalinas

Es cierto que la vida es como un teatro, pero sin guión ni apuntador, ni demasiada escenografía… uno sale a escena a improvisar atento a un público que también actúa para vivir. Tal vez porque todos somos parte de un argumento escrito por un director invisible.

Casi siempre, como en la vida, en esos teatros hechos desde el alma, a pulmón, el actor principal debe repartirse en variadas funciones alternativas… corta la entrada, arma el decorado, reparte los folletos, vocea la publicidad y luego, exhausto, se cambia frente a un espejo rajado, un espejo al que los años le ganaron por abandono mientras escudriña cada tanto, a través del cortinado, cuanta gente espera por la nueva función…

El teatro es ese lugar para la contemplación, para mirar y aprender a mirarnos. Es una representación dicen los libros, un espejo actuado de lo que nos sucede y nuestra forma de elaborarlo y comprenderlo.

Pero la realidad es que todos llevamos un actor dentro, en cualquier situación sacamos a relucir nuestras mejores dotes expresivas para convencer y convencernos, para amar y ser amados. Hacemos teatro cuando exageramos dolencias o conflictos, cuando queremos mostrar que sabemos lo que ignoramos, cuando nos sentimos presionados o impresionados, cuando sabemos que estamos actuando…

Y no es nada negativo lo que escribo, si uno no tuviera esa capacidad de despersonalizarse o de potenciarse en otros personajes “ideales” para subsistir en este escenario de la vida, seguramente no duraría ni siquiera un acto. El asunto se vuelve negativo cuando uno vive actuando, cuando vive en completa ficción, cuando es esclavo de la máscara…, pero reconozcamos que de vez en vez para salir de apuros, para seducir, cautivar o esquivar el reto, solemos apelar a este don actoral que la vida nos prestó y al que solemos echar mano cuando se corre el telón.

Actuar para vivir

¿Cuántas veces hemos disfrutado la maravillosa actuación de un/a amante, fingiendo que nos comportamos como Ulises, cuando nuestra performance fue peor que Penélope tejiendo?… Pero peor aún sería que un día fuéramos obligados al “sincericidio cotidiano” y debamos decir la verdad y nada más que la verdad ¿se imaginan la cantidad de caras angustiadas que habría..?, más que las que vemos a diario.

Ni se te ocurra decirle a la suegra la verdad cuando te pregunta qué te pareció la comida (que ni el gato quiso probar) …seguro que sería más real, pero mucho más peligroso también. Por eso, ponemos cara de telenovela, doblamos la servilleta por cuarta vez y con voz de Marlon Brando, dejamos caer la frase profunda como en un teatro…¡exquisito, querida suegra, exquisito!. Mentiras piadosas que nos ayudan a que el público de la vida no rompa las entradas en nuestras narices.

Entre bambalinas

Todas las culturas -más evidentes la de las grandes urbes- tienen mucho de teatralidad, somos eufóricos, sobreactuados y persistentes en la gestualidad exagerado el mensaje. Trágicos, siempre vemos el vaso vacío, renegamos antes de ver lo positivo de cada día, nos creemos que todo nos pasa a nosotros y pontificamos sobre como se debería comportar el otro…nunca uno mismo.

Con asiduidad nos encontramos con dramáticos actores mundanos que serían la envidida de De Niros y Pacinos. ¡Qué maravilla esa capacidad innata que tenemos de actuar para vivir!…lo bueno sería que actuemos de algo superador, pues tal vez con la repitencia, el ensayo cotidiano y la costumbre, terminemos convirtiéndonos en eso que queremos ser. Uno siempre se sueña mejor de lo que es, perseguir ese sueño seguramente nos mejora sin saberlo y un día el público que nos aprendió a querer y conocer, nos regale ese abrazo, ese aplauso, esa empatía para convencernos definitivamente que -como buenos actores- más allá de argumentos, el alma y el amor siempre lo debemos poner nosotros.

También existe desde que el hombre es hombre, por necesidad y catarsis el teatro real (el de las butacas, camarines y proscenios). El teatro como arte para aprender a mirarnos por dentro, para ayudarnos desde la escena a comprendernos antropológicamente… desde Pisístrato y Tespis a Aristófanes, desde el Kabuki hasta Stanislavski, de Shakespeare a Fuerza Bruta, el teatro nos ayudó a ver la humanidad detrás de la máscara, a representar tantas verdades disfrazadas entre la mentira de la ficción, para humanizarnos y desahogarnos entre tanta tragedia, drama, burla o comedia que de otra manera sería dificil de soportar.

La escenificación imprescindible no depende sólo de los Straberg y Coronados, sino también de los que luchan a brazo partido en cada pueblo para mantener vivo este arte ancestral entre nosotros… Lo fueron y son Osvaldo Ros, Luis Cabrera, Pancho Rossi, Javier Bories, Urbaneja o el mismísimo Rulli Mollard con sus obras que eran parte de la currícula vital del politécnico…entre tantos otros, son muestra viviente del teatro como función social y colectiva.

Reconozcamos que las otras artes están repletas de teatralidad también. Bailar y cantar sin transmitir, sin expresión, sin transformación, sin meterse en el cuento, sin actuar la historia que se cuenta…poco y nada tiene que ver con el arte, ese vehículo donde se humana la emoción y se emociona la humanidad.

Por eso esta reseña para brindar por una de las ramas del arte y de la vida que no es ajena a nadie, sea el escenario que nos haya tocado vivir, siempre seremos actores, comediantes o dramáticos ditirambos de una obra que se va construyendo a medida que vamos “viviendo” el guión… excepto la bajada final del telón, que no depende jamás de los actores sino del tiempo y su coro predestinado.

Aunque es sabido que la obra, los caminos y la vida misma se disfrutan mientras se caminan, se viven o se actúa…los principios y finales dejémoslo a los historiadores, mientras tanto saquemos ya el ticket para no quedar fuera de todas las buenas obras que esperan -con o sin maquillaje- de nuestra sensibilidad y pasión para que existan y nos hagan existir.

Por Jorge “Alemán” Azpiroz