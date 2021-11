Entre la tienda y el deporte

Quise recordar los años 60 y 70 en la parte del básquet y lo que hacia la juventud en esos tiempos y pude hablar con César de un poco de todo y le pregunté, en qué se divertía la juventud en su tiempo ya que no existían todavía los boliches bailables y no había drogas. Me dijo que ellos iban a los bailes en los clubes, recorrían los clubes de campo, por ejemplo frecuentaban, Campesino, La Zanja, Las Guaquitas y dónde había baile en la zona.

Después con el tiempo los jóvenes de Barrio Alegre con Pedretti a la cabeza inventamos los Súper de Barrio, con mucho éxito, empezaban temprano y terminaban a las 12 de la noche más o menos. En mi época asomaban las confiterías bailables como por ejemplo Escorpio en la calle Teniente Uriburu.

Recuerda la Churrasquería de Monte que estaba sobre la calle Villegas, frente a la actual Cámara de Comercio, se les venía la madrugada y se comían unos bifes con un vino después de los bailes. También estaba el restaurante de Grego sobre la Villegas y Cuello, recuerda que alguna vez se fueron en un Ford A un baile de La Zanja en la parte de atrás, cosas de juventud, dice.

Épocas de aros y dobles

Comenta que empezó en el básquet a los 12 años, cuando vivía en la calle 9 de julio al 400 y pico frente a donde era la Cauca antes, en la esquina vivía Justo Alonso, en ese tiempo estaba la cancha del club Argentino, la antigua, la de la calle Cuello y Monferrand que llegaba hasta la calle Vignau, había una cancha de tenis y una de básquet y más atrás estaba la cancha de entrenamiento, en ese lugar comencé a jugar básquet en Argentino, luego nos cambiamos de barrio y me pasé a Barrio Alegre, vivía en la calle Salta justo frente a los vestuarios de la cancha vieja de Barrio, a los 15 años ya estaba jugando en la selección de Trenque Lauquen y nunca más dejé de jugar hasta que me retiré.

En Barrio Alegre jugué con Márquez, Bomar, un tal Pescé, esos fueron mis inicios, después me fui a jugar a Carapachay, en ese club jugué una pila de años, con los dos Fossatti y un tal Mujica que era inspector de la Shell y Palito González. Cuando se fue el señor Mujica se fue, entró el Oscar De María, con ese equipo salimos campeones muchos años, si mal no recuerdo creo que fueron 7 y no sé si no fue invicto, no lo recuerdo; luego me vine a jugar a Barrio Alegre y ganamos una copa que ponía El Coloso, formamos un equipo con jugadores de Ferro que me vinieron a dar una mano, también jugaba mi hermano Lito, Carlitos Milla, Carlos Olguín y tantos otros. Con ese equipo salimos campeones, después volví a Carapachay, con la selección en los años 60 ganamos un zonal en Pehuajó y fuimos a jugar un provincial, en ese equipo jugaba Maggi, Saul Pierri, Oscar De María, Candusso .

Recuerdo que en una oportunidad vino River a jugar a Trenque Lauquen, tenía a Tomás Sándoro, Cócaro y varios jugadores de renombre y famosos, jugamos en la cancha de Ferro un partido, hicimos un partido aceptable pero el otro era un muy buen equipo, los jugadores de ellos medían 2 metros, esa fue una linda experiencia. En realidad siempre peleábamos con Pehuajó que también tenía un buen equipo, por lo general siempre nos ganaban, después empezó a tallar 9 de Julio. La experiencia linda que tengo, es el provincial que jugamos y salimos cuarto, se jugó en Pehuajó y nosotros fuimos en un tren que pasaba desde Santa Rosa a Buenos Aires, nos alojaron en el club Deportivo Argentino en la parte de arriba, entrenábamos todo el día, perdimos un partido que si lo ganábamos jugábamos la final con Baradero.

Cuando yo empecé a jugar teníamos un equipo que se llamaba El Porvenir, jugaban los dos Fossatti, Saúl Pierri y algunos más que no recuerdo, jugábamos en la cancha vieja de Argentino en el club de la calle Belgrano y Sarmiento.

Recuerdo que después de mucho tiempo de jugar básquet, jugué un comercial en Argentino y me di cuenta que ya no podía jugar más y me retiré.

El Club de sus amores

Jugué al fútbol, también y soy uno de los campeones de Barrio Alegre del año 73.

Hablando de Barrio Alegre, me comenta Cesar, Barrio Alegre nació en un galpón donde se juntaban varios muchachos, hacían bailes y nació la idea un día de formar un club, le pusieron Barrio Alegre porque la gente se divertía mucho.

El club se formó con mucho sacrificio recuerda Cesar. Cuando se adquirió el actual predio, había muchas rosetas, los domingos se juntaban varias familias con un pedazo de carne, trabajaban todo el día sacando las rosetas de raíz y después las quemaban, una tarea titánica.

Su vida laboral

Empecé a trabajar en Los Vascos el 6 de enero de 1956, hasta el día de hoy sigo con la firma, hoy de mi propiedad. A los comienzos limpiaba vidrios y repartía paquetes, luego pase a zapatería, después sección hombres, y en los años 60 me compraron una furgoneta y salí a vender a la zona. Anduve 30 años en la calle vendiendo hasta el día de hoy ya que ahora va mi hijo Alejandro a vender a la zona. Creo que de nombre, es el negocio más antiguo de Trenque Lauquen.

Despedida

Es muy lindo ver cómo ha crecido la ciudad, en mi tiempo había un foquito en cada esquina…me da un poco de picardía que cada vez tenemos edificios más altos, pero seguimos teniendo la misma red de cloacas para 30.000 personas y somos más de 50.000 y no llega el agua debidamente.

Por último, le quiero mandar saludos a todos mis clientes y amigos y un recuerdo para los que me enseñaron a trabajar con responsabilidad”.