Entre esperanzas y pocas certezas

Luego de la asunción de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía nacional y una vez conocidas las principales medidas, el análisis sobre los pro y los contra de todo lo anunciado no tardó en hacerse oír.

Hernán Satorre, Licenciado en Economía que forma parte del equipo de Republicanos Unidos Trenque Lauquen, realizó su análisis con un duro documento titulado “Sin confianza no hay medidas: Los anuncios realizados por el nuevo Ministro Sergio Massa no llegarán a ‘buen puerto’”, y explicó: “Las medidas anunciadas por el nuevo Ministro de Economía Sergio Massa no sólo no generarán un impacto real para revertir la situación actual de manera considerable, sino que acelerarán algunos de los problemas estructurales que ya tenemos. Pero, entonces… ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que la pérdida de confianza es tan significativa que estamos en un punto que ya no importa cuán brillantes sean las medidas, no alcanzarán para revertir la crisis”.

Seguidamente, señaló: “Cuando las instituciones son utilizadas para fines políticos, o las promesas no se cumplen generan pérdida de confianza y por lo tanto serios daños al tejido social. Argentina experimentó en los últimos años un grave problema de confianza, con pequeñas fluctuaciones en función de las expectativas políticas y la evolución del contexto de pandemia, y este deterioro ya afectó a la economía y a la sociedad en su conjunto. Cuando hay reglas de juego claras y confianza gastamos, invertimos, tomamos riesgos y generamos crecimiento económico y mejoras de bienestar; cuando desconfiamos dejamos de gastar, tratamos de proteger lo que tenemos, nos posicionamos en reservas de valor, postergamos decisiones y, en el proceso, la sociedad sufre”.

En crisis

Además, entre otros conceptos, señaló: “Argentina está en crisis. No sólo política, económica, social, sino además sufre una ‘crisis de confianza’. La creación de confianza pasa a ser un pilar importantísimo si se quieren solucionar los problemas estructurales que tiene la Argentina”.

Medidas primordiales

El concejal del Frente de Todos Ariel Troya se mostró cauteloso pero expectante sobre el futuro próximo de la Argentina. “Respecto del desembarco de Sergio Massa al gabinete nacional, personalmente espero que le vaya más que bien porque en ese ‘más que bien’ se encuentra el pueblo argentino que tendrá sus beneficios si esto realmente ocurre. Rápidamente había que tomar medidas porque el momento lo amerita: Inflación, medidas contra los marcadores de precios, creo que son temas centrales. La llegada de Massa fue una noticia que generó esperanzas y fue positiva para el momento que se vive luego de todo lo que nos ha tocado atravesar”.

En cuanto a las medidas anunciadas, Troya comentó: “En muchas estoy muy de acuerdo, creo desde mi humilde lugar y opinión, son primordiales, como el tema de los jubilados porque este sector tiene pocas armas y poco poder adquisitivo, por lo tanto sufre realmente estos momentos. Es importante también el trabajo, el reordenamiento de planes y los créditos a pymes que, pienso, son las medidas más urgentes como también trabajar para lograr un orden fiscal”.

Sin plan

En tanto, la presidenta de la UCR local, Gabriela Aimar, comentó: “Es difícil pensar que el arribo de Massa al Ministerio de Economía llegue con gran expectativa para nuestra sociedad, que está siendo golpeada por una enorme crisis económica que se agrava por la ausencia de plan. El ánimo de festejo en su asunción no solo muestra que el Frente de Todos no asimila la realidad económica en la que nos encontramos, sino que parece ser la presentación de la tercera pata de esta mesa inestable en la que se debate el liderazgo de la interna política del gobierno”.

Seguidamente, agregó: “Creer que quien ha sido el brazo legislativo del Gobierno en todas y cada una de las malas decisiones, y las herramientas repetidas que fracasaron, encabece el proceso necesario de cambios y genere la confianza para revertir el actual panorama económico y social, parece complicado”.