“Entendemos que nuestra propuesta abarca y contiene a la mayoría de los espacios que participan en UxP”

En las últimas horas del pasado jueves, el concejal Pablo Larrosa comunicó a través de sus redes sociales que la lista con la que participará de las próximas PASO como precandidato a intendente fue finalmente oficializada.

En este marco, ayer en diálogo con el programa “Cada Día” de Radio Omega analizó las expectativas tanto por la campaña próxima a comenzar como de cara a un eventual gobierno en caso de resultar victorioso en las elecciones primarias y las generales.

“Se dio la oficialización de todas las listas de los distritos la provincia de Buenos Aires, aceptaron nuestra propuesta de participación en esta elección, y a partir de la semana que viene esperamos poder presentarle a todo el distrito nuestra propuesta de trabajo, que no es ni más ni menos lo que venimos haciendo en estos últimos años en el HCD”, comentó.

Preparado

Consultado sobre si se siente lo suficientemente preparado para desarrollar una eventual gestión al frente del Departamento Ejecutivo, el edil comentó: “Por supuesto. Luego de un trabajo de dos gestiones en el Concejo, no solamente un trabajo mío, sino también el de un montón de compañeros y compañeras que hemos desarrollado en estas últimas dos gestiones tanto en el HCD como, en el caso de Martín (Sotullo), al frente del PAMI, y de otros que también trabajan en otros lugares, me hace sentir que puedo estar al frente de este desafío. Concluimos en una propuesta que nosotros entendemos que abarca y contiene a la mayoría de los espacios que participan dentro de Unión por la Patria y entendimos que es un buen momento para presentarle a la comunidad del distrito nuestras ideas para llevar adelante desde el Ejecutivo local. Estoy contento, con expectativas y me siento preparado para asumir la responsabilidad que significa ser el intendente de un distrito como Trenque Lauquen”.

Propuestas

Respecto de los puntos en que basará su gestión, Larrosa señaló: “Hay cuestiones que venimos trabajando como el acceso a la vivienda y mejorar la calidad de algunos servicios, fundamentalmente el servicio de agua potable, además de mejorar los servicios en general. Trenque Lauquen tiene un presupuesto muy grande, que está por arriba de la actualización de la inflación. Hay una política de este DE de invertir en plazo fijo que está muy bien, pero entendemos que los montos que se están destinando son excesivos y lo que se está generando con esa inversión se puede utilizar para mejorar la calidad de los servicios. Hay mucho para hacer”.