Encuesta para definir la frecuencia del minibús entre Beruti y T. Lauquen

La municipalidad de Trenque Lauquen convoca a los vecinos del distrito, en particular de Beruti pero también a quienes viven en la ciudad cabecera y viajan habitualmente a esa localidad, a completar una encuesta para poder definir el esquema de frecuencias, días y horarios de circulación del nuevo servicio de transporte que instrumentará próximamente.

El servicio se brindará con un minibús adquirido por la Municipalidad con fondos del programa Municipios de Pie, del Ministerio del Interior de Nación.

Los vecinos podrán dejar sus inquietudes completando un formulario que ya está disponible en la página web de la Comuna y al que se puede acceder ingresando al link https://www.trenquelauquen.gov.ar/encuestatransporteberuti/.

Organización

“En los próximos días vamos a recibir el minibús que se adquirió con fondos de Nación, del programa Municipios de Pie, del Ministerio del Interior, vamos a plotearlo y ahora tenemos que pasar a la etapa de definir frecuencias, días y horarios”, informó el Intendente Miguel Fernández.

Con este objetivo, el jefe comunal señaló: “Decidimos generar una encuesta o formulario que estará disponible en la página web del Municipio para todos los vecinos/as de Beruti y para los que viven en Trenque Lauquen pero que viajan a Beruti, preguntándoles los días que utilizarían el servicio, los horarios que consideran más apropiados para ir y volver, y los motivos por los cuales viajan, para con toda esa información poder juntarnos y organizar de manera preliminar un esquema de frecuencias y días de circulación”.

“Esta encuesta va a estar disponible durante varios días en la página web del Municipio y le pedimos a los medios de comunicación que nos acompañen a difundir esta idea de tal manera que la encuesta sea lo más potente posible y tengamos mucha información para poder organizarlo”, dijo Fernández.

Consultas

Las preguntas y opciones de respuesta que contiene la encuesta son las siguientes:

Lugar de residencia: Beruti / Trenque Lauquen / otro.

Motivo del viaje: Trabajo / estudios / salud / trámites / compras / otro.

Horarios preferidos en días hábiles (de llegada a Trenque Lauquen).

Horarios preferidos en días hábiles (de regreso a Beruti).

Frecuencia de viajes semanales: 1 día / 2 días / 3 días / 4 días / 5 días.

¿Qué medio de transporte utiliza en la actualidad?: auto particular / transporte privado / otro.

¿Utilizaría el servicio los fines de semana?: sí / no.

En caso de contestar afirmativamente ¿En qué horarios?

Horarios fines de semana (de llegada a Trenque Lauquen).

Base de información

Además de la encuesta, el jefe comunal señaló: “Estamos haciendo un relevamiento de todos los chicos/as que vienen a estudiar a Trenque Lauquen, y de los horarios, para organizar el servicio y facilitar así el acceso a los estudios que ofrece Trenque Lauquen”.

Fernández adelantó: “Una vez que tengamos todos estos datos vamos a sentarnos a pensar y a definir un esquema, que seguramente va a demandar ajustes en función de la respuesta y del uso, pero creemos que la encuesta nos puede dar una buena base de información para diseñar el sistema al menos inicialmente”.

Acerca del costo que tendrá el servicio para los usuarios, el Intendente aclaró que todavía no lo tienen definido. “Seguramente lo vamos a conversar en el Honorable Concejo Deliberante, hay un servicio privado que es La Primavera, que circula en un solo horario, tiene una tarifa, y beneficios para estudiantes y jubilados, pero eso lo vamos a conversar después porque todavía no sacamos los costos de los choferes, mantenimiento, combustible y que además va a estar muy influido por la frecuencia, no es lo mismo un viaje que tres viajes por día”, explicó.