Encuentros, alejamientos, búsqueda de acuerdos y expectativa sobre las definiciones a nivel nacional

El próximo 24 de junio los partidos políticos que participarán de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el 13 de agosto deberán presentar ante la Junta Electoral las listas de todos sus precandidatos. Por esa razón, se viven días de mucho análisis en las distintas fuerzas del distrito que serán, o buscan ser, parte de la contienda electoral de este año.

En ese marco, La Opinión realizó las consultas respectivas a referentes de los distintos espacios políticos de Trenque Lauquen para conocer cuál es el panorama actual, a menos de 50 días para el cierre de listas.

En lo que respecta a Juntos, el sector de la UCR se encuentra aguardando la definición por parte del intendente Miguel Fernández de si será o no candidato en esta elección la cual, según sus propias palabras, se realizará antes de que culmine la primera quincena de este mes. Asimismo, en el Comité Radical se trabaja intensamente en el armado de proyectos pensando “en el próximo periodo de gobierno”.

Por su parte, desde el PJ se continúa con la campaña de afiliación política al tiempo que se afirmó que el partido “tiene las puertas abiertas para todos los sectores” representantes del peronismo de la ciudad.

Proyectos

La presidenta de la UCR, Gabriela Aimar, contó cómo se está trabajando en el Comité Pte. Arturo U. Illia de cara a los meses que siguen. “El Partido viene reuniéndose y está activo, manteniendo contacto con los concejales y funcionarios del Gabinete, tratando de acercar ideas y propuestas a la gestión del intendente Miguel Fernández que se viene ocupando con esfuerzo de resolver los temas centrales de la comunidad. En este sentido, días atrás se realizó una asamblea con muy buena convocatoria de afiliados y adherentes donde empezamos a plantear proyectos pensando en el próximo período de gobierno a través de una herramienta moderna, con una encuesta electrónica”, explicó.

Lista plural

Seguidamente, la dirigente explicó que si bien por ahora no se definieron nombres, sí saben que van a “buscar una lista plural y amplia que represente a todo el distrito, con candidatos preparados que tendrán la mejor propuesta, y que el armado final dependerá de los alineamientos dentro de Juntos por el Cambio a nivel nacional y provincial”. “En Trenque Lauquen la UCR es la columna vertebral de la coalición, somos formadores de dirigentes capaces, creativos y comprometidos, y como lo venimos demostrando en el bloque de concejales haremos todos nuestros esfuerzos para alcanzar consensos con el resto de las fuerzas políticas de Juntos para brindar la mejor opción en las próximas elecciones”, resaltó Aimar.

Partido Justicialista

En tanto, el presidente del Partido Justicialista, Pablo Lambert, explicó: “Estamos trabajando con la campaña de afiliaciones y con encuentros de capacitación. Nos mantenemos en permanente contacto con las vecinas y vecinos. Como presidente del PJ siempre mantengo las puertas abiertas a todos los sectores. Hoy el primer objetivo del partido es estar lo más cerca posible de las vecinas y vecinos y articular soluciones para sus problemas”.

En tanto, desde Unidad Peronista se informó a este medio que se aguarda por una definición del Frente de Todos a nivel nacional para precisar cómo se participará en el armado local de este espacio.

Liberales

Cabe recordar que hace algunas semanas desde Republicanos Unidos se había anunciado que, a nivel local, esta fuerza política participaría por fuera de Juntos por el Cambio, apoyando la candidatura presidencial de Javier Milei. “Nosotros tomamos la decisión de ir por afuera de la lista de Juntos y vamos a apoyar la candidatura de Javier Milei. Esta decisión no se tomó por la gente de Juntos, donde sabemos que hay dirigentes muy respetables, pero no queríamos ir a una interna que para nosotros es una ensalada y forma parte de lo que siempre hemos protestado y que nunca nos gustó de la política, y por eso decidimos no ser parte de esas internas. Por esa razón, vamos a participar con lista propia”, indicó.

Por su parte, Avanza Libertad no participaría por el momento a nivel local de las PASO tras el alejamiento del espacio de quien era su principal referente en Trenque Lauquen, Gustavo Nuevo.