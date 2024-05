Encuentro Regional Femenino en Henderson

La Asociación Básquetbol Trenque Lauquen (ABTL) realizó el domingo el Encuentro Regional Basquetbol Femenino “Paula Biscardi ” en Football Club Henderson.

Con presencia de casi medio centenar de jugadoras de cuatro entidades de cuatro ciudades del oeste bonaerense se realizó esta actividad que es parte del cronograma anual Asociativo desde 2023 y que busca reiterar este año su performance. Pasado el mediodía se reconoció a las jugadoras del equipo anfitrión en la persona de la referente del deporte local Paula Biscardi instituyendo su nombre al Encuentro Basquetbolistico con entrega de sendos presentes a la homenajeada y lectura de su trayectoria a cargo de una de sus hijas y luego con las fotos de rigor.

“Desde ABTL agradecemos el compromiso del Coordinador Deportivo del F.C Henderson Agustín Viñales, de los Entrenadores Héctor Claudio Maldonado del FF Club Argentino Trenque Lauquen, de las Entrenadoras Rocío Fernández de F. Club Henderson, de Felipe Fachal, Camila Gatica y Agostina Rodríguez del Club Deportivo Argentino Pehuajó y de la Entrenadora Lisi Peralta del CEF N°23 “8 de Octubre” de Daireaux. Acompañaron la actividad los árbitros Agustín González, Francisco Lamon, David Moretti, Mauro Gammarra y Julián Forte.

Por Asociacion Basquetbol Trenque Lauquen participaron Jorge Lepori y Dante Losada”.

Los resultados fueron

– U13 FBC Henderson 41 Vs FBC Argentino Trenque Lauquen 9.

-U15 FBC Henderson 32 Vs FBC Argentino Trenque Lauquen 8.

– Mayores FBC Argentino TL 24 Vs Deportivo Argentino 7.

– Mayores FBC Henderson 28 Vs CEF 23 de Daireaux 11.

– U15 FBC Henderson 34 Vs FBC Argentino Trenque Lauquen 26.

– U13 FBC Henderson 29 Vs FBC Argentino Trenque Lauquen 11.

– Mayores FBC Argentino Trenque Lauquen 32 Vs CEF 23 de Daireaux 4.