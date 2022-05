Encontrar una forma de salir adelante

La complicada situación económica que atraviesa el país impacta de lleno en un importante porcentaje de la población que, o bien cuenta con trabajo estable aunque hace malabares para llegar a fin de mes, o por falta de un trabajo necesita buscar alternativas para procurarse ingresos que le permitan vivir dignamente. Y en este último grupo podemos incluir a Gabriela Adriel y Gabriela Rebechi, “las Gabys”, como les gusta decir, dos amigas de nuestra ciudad que ante la falta de trabajo decidieron comenzar con un emprendimiento gastronómico en el kilómetro 450 de la Ruta Nacional 5.

Allí, a unos 1500 metros de la rotonda donde se cruzan las rutas 5 y 33, instalaron un carrito donde venden desde carne a la parrilla hasta milanesas, pizzas y empanadas.

Respecto al origen del emprendimiento las entrevistadas explicaron: “La idea surgió porque Gaby (Rebechi) tiene un carrito de comidas. Ella tiene cuatro hijos, está alquilando una casa y tiene que vivir. Y la situación se está poniendo cada vez más difícil. Las dos estamos sin trabajo y entonces pensamos en que algo teníamos que hacer”.

Y añadieron que por alrededor de 5 años el carrito funcionó en el patio de comidas ubicado en el predio de la Estación pero como señalaron “las Gabys” “se termina la temporada y además en el lugar hay otros carritos y la competencia es grande”.

Por otra parte señalaron que ante esta situación “un día nos juntamos a tomar mate como amigas y nos propusimos encarar esto como una fuente de ingresos. Las dos estamos sin trabajo entonces finalmente nos decidimos y encaramos esto”.

El camino

Sin embargo no fue fácil, ya que señalaron: “Invertimos mucho tanto en lo económico como en el trabajo que tuvimos que hacer para dejar en condiciones el lugar. Y la verdad es que se hace difícil porque todavía no hemos generado ganancias. Los ingresos que hemos tenido los hemos utilizado para reponer mercadería y poder continuar trabajando. Y a eso hay que agregarle que tenemos que seguir viviendo. Hay pagar el alquiler de nuestras casas, los servicios y todo cuesta mucho”.

Sin embargo y a pesar de un comienzo un poco desalentador, confían en que con el tiempo el emprendimiento va a generar sus frutos. “Hace alrededor de 10 días que estamos trabajando acá. Y los primeros días no entraba nadie, pasaban de largo. Pero ahora, de a poco comienzan a parar camioneros y se corre un poco de boca en boca que estamos acá y eso nos va ayudando”, señala una de “las Gabys”.

Respecto a la situación económica y en particular al emprendimiento que encararon las entrevistadas indicaron “que lo que es venta de comida siempre funciona. Quizás en los últimos días del mes por ahí se frena un poco, pero después los principios de mes siempre hay ventas”.

Una salida

Por otra parte las vecinas explicaron que “esto es una salida a la complicada situación económica”. “Es salir todos los días a rebuscársela. No nos queda otra porque por ejemplo con un trabajo de servicio doméstico no te alcanza para vivir. Con esto tampoco nos está alcanzando pero tenemos esperanza de que en algún momento nos sirva para poder vivir. Ahora la caja está dando para reponer la mercadería y poder seguir trabajando. Es el día a día” señalaron.

Y así tal como las propias protagonistas lo señalaron, en nuestra ciudad al igual que en todo el país, hay cientos de historias de vecinos de a pie que día a día salen a “rebuscársela” para poder vivir dignamente.