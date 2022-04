En medio de cruces con el Gobierno, un sector del campo marcha a Plaza de Mayo

En medio de un fuerte cruce con el Gobierno, un sector del campo, que cuenta con el apoyo de Juntos por el Cambio, se movilizará este sábado a Buenos Aires para reclamar, mediante un tractorazo reclamarán por la presión impositiva y por los “gastos de la política”.

“El 23 allá vamos todos. El campo y la ciudad marchan juntos para exigirles (al Gobierno nacional) que dejen de gastar”, expresa la convocatoria que cuenta con el apoyo de más de 200 entidades vinculadas al sector, aunque no el aval de la Mesa de Enlace. Entre otros puntos, los productores reclaman: “Que no nos maten a impuestos, que dejen de endeudarnos”. Y aseguran que “para bajar la inflación, hay que bajar el gasto político”.

La Mesa de Enlace nacional, como tal, no acompañará. CRA, ya anunció que considera que “no están dadas las condiciones” para esta movilización y el presidente de Coninagro, confirmó este fin de semana que tampoco estarán presentes. Sí marcharán, entidades provinciales como la Sociedades Rurales de Rosario, entre otras.

La marcha, que se nutrirá no sólo de productores sino también de ciudadanos que adhieren al reclamo rural y que además coinciden en críticas al Gobierno, como se han manifestado algunos políticos de Juntos por el Cambio, tendrá su epicentro en la Plaza de Mayo a las 15 horas.

La movilización generó además un fuerte cruce entre el campo y la administración nacional. En ese sentido, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, apuntó a los productores agropecuarios que impulsan un tractorazo. “¿Que van a entrar con Capital Federal con los tractores? Ni lo sueñen”, sugirió sobre la posible presencia del campo en territorio porteño. Y sostuvo que “el campo está pasando su mejor momento, va a ser un muy buen año” y sostuvo que, tal como lo afirmó Martín Guzmán “no va a haber aumento de retenciones, es una discusión saldada”.

Diego Pascuale, uno de los organizadores de la movilización, le respondió a Fernández: “Somos gente de trabajo y nos vamos a manifestar pacíficamente. Sabemos que el Gobierno a la falta de argumentos responde con violencia y creo que el ministro le habla a su núcleo duro del kirchnerismo para tratar de sostener el relato”, aseguró a TN.

En tanto, lejos de una posición dialoguista, Sebastián Quiroga, vocero de Campo Más Ciudad, lanzó: “Quizás a Aníbal le molestan los tractores porque no tienen baúl, posiblemente venga por ahí. No lo tomamos con seriedad, más viendo de quién viene. Es una forma de provocar y de intentar justificar algo que no tiene justificación”.

Quiroga además brindó precisiones sobre el recorrido de la marcha. “En principio los tractores van a bajar por Avenida del Libertador para llegar a Plaza de mayo a las 15. Se estima que van a ser veinte tractores. La idea es que el campo pisa la Capital, pero sin generar caos. No queremos entorpecer la vida de la gente”, dijo. (DIB)