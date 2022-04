“En lo que va del presente año no se han registrado hechos graves o de relevancia”

El nivel de delitos graves en el distrito de Trenque Lauquen mantiene un nivel bajo en los últimos meses luego de una serie de episodios violentos que generaron conmoción y preocupación en toda la comunidad.

Sin embargo, en lo que va del año no se han registrado hechos delictivos “graves” según señaló el responsable de la estación departamental de Policía, Comisario Marco Antonio Arregui quien sostuvo que ello responde al buen trabajo de prevención que vienen realizando las distintas dependencias policiales en conjunto con algunas áreas del municipio.

En diálogo con La Opinión, el titular de la estación Departamental de Policía de Trenque Lauquen señaló que “en lo que va del año gracias a Dios no hemos tenido hechos de relevancia o de gravedad. Sólo hechos menores tales como hurtos, lesiones o algunos daños. En general se vienen registrando este tipo de delitos”.

Y añadió que, a nivel estadístico “es una línea que se mantiene baja también en cuanto a la cantidad. Y ello obedece, principalmente, al muy buen trabajo de prevención qué se realiza no solamente por parte de la policía, sino también gracias al trabajo conjunto que se hace con el municipio, el centro de monitoreo y otras dependencias”.

Trabajo coordinado

Por otra parte, Arregui sostuvo que “se trabaja coordinadamente con las distintas policías descentralizadas tales como DDI, el grupo GAD, narcotráfico, policía científica, vial, entre otras, lo que hace que sea eficaz el trabajo de prevención”.

Además, aseguró que “también hay un excelente trabajo que se hace en el 911 qué permite una respuesta inmediata ante cada llamado o denuncia que se recibe por ese medio”.

Sin embargo, y más allá del bajo nivel que se viene registrando en materia delictiva, el comisario destacó que “nunca nos damos por conformes y, día a día, trabajamos para mejorar en todo lo que se pueda con el objetivo de brindar un mejor servicio, de ir puliendo detalles y perfeccionando nuestra tarea”.

Asimismo, Arregui destacó “el trabajo que realiza diariamente personal que patrulla las calles que lo hace con mucho compromiso y vocación de servicio y acuden rápidamente ante cualquier emergencia”.

En este sentido, manifestó que “gracias a ello se han detenido a muchas personas en flagrancia, cometiendo hechos contra la propiedad y, más de una vez, hechos de violencia de género, una problemática que preocupa mucho y por eso cuando hay un llamado por episodios de este tipo, el personal de las patrullas llega lo más rápido posible y, en muchas oportunidades, se ha logrado proceder a la aprehensión flagrante de personas violentas que estaban agrediendo a sus parejas o violando restricciones perimetrales evitando así consecuencias mayores”