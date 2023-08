En las obras sociales sindicales hay preocupación por los coletazos de la devaluación post PASO

La brusca devaluación del peso argentino que tuvo lugar durante la semana posterior a las elecciones PASO generó un duro golpe a la economía nacional y esta situación repercutió negativamente en muchos sectores. Por esa razón, hoy existe mucha preocupación en las obras sociales sindicales que, si bien se encuentran trabajando sin mayores inconvenientes, temen que los coletazos de la suba del dólar de hace dos semanas pueda afectar algunas de las coberturas brindadas.

En ese marco, La Opinión tomó contacto con representantes gremiales de Trenque Lauquen quienes analizaron el panorama.

Por un lado, el secretario general de la UOM Seccional T. Lauquen, Alberto Barrios, señaló: “Nosotros en Trenque Lauquen tuvimos un acuerdo, el mismo que venimos haciendo hace años, que terminó el 31 de julio y volvió a arrancar en agosto, y es un acuerdo que va hasta el 31 de enero de 2024, por lo cual ya están fijados los valores que estipulamos y acordamos con el Círculo Médico, que ya fueron muy altos y siguen siendo altos. Nosotros le dimos al Círculo Médico un aumento total del 70% en todas las prestaciones médicas”.

“Salud dolarizada”

Seguidamente, Barrios afirmó: “Estamos preocupados por la devaluación que ha llevado a que estos días se note en los medicamentos, especialmente en aquellos que vienen de otro país como lo son los medicamentos oncológicos, también algunas prótesis. Esa situación nos tiene muy preocupados porque no sabemos cómo vamos a hacer para enfrentar eso cuando nosotros ya hemos cerrado una paritaria y prácticamente todavía no la hemos cobrado, no sólo no la han cobrado los trabajadores sino también las obras sociales cuando ingresan los aportes y las retenciones a las contribuciones que aportan los trabajadores a las distintas obras sociales. Porque, normalmente, cuando se acuerda un aumento, recién 60 días después se ve reflejado ese aumento y a cuentagotas. Estamos muy preocupados porque tenemos una salud dolarizada y nosotros seguimos cobrando en pesos”.

Hasta noviembre

Por su parte, la titular del Centro de Empleados de Comercio, María Luján Persani, comentó al respecto: “Nosotros firmamos con el Círculo un acuerdo a partir del 1° de agosto hasta el 31 de enero con una cláusula de revisión en noviembre. Es decir que, hasta ese mes, no sabemos cómo va a terminar este acuerdo. Porque ya le dimos el 70% para este semestre. Veremos cómo terminamos en noviembre cuando nos pidan sentarnos en la mesa de revisión”.

Y agregó: “Por ahora, los valores son esos y los estamos pudiendo pagar. Hacemos gerenciamiento, por lo tanto si hay algo urgente se atiende y lo que no es urgente es lo que podemos llegar a realizar en el mes siguiente. Es la forma que encontramos para que nos alcance el dinero, porque de lo contrario no alcanza”.

“Todo funcionando”

En tanto, Sergio Guzmán, titular de UTHGRA seccional Trenque Lauquen, explicó: “Nosotros hasta enero tenemos el servicio, no sabemos si con esta devaluación habrá algún ajuste, pero por el momento tenemos todos los servicios funcionando, honorarios médicos, farmacia, atención en la Clínica, kinesiología, laboratorio y demás”.

Por último, Gastón Moreno, secretario general de ATILRA Trenque Lauquen, recordó: “Nosotros no arreglamos con el Círculo Médico porque no nos pusimos de acuerdo con el valor de la consulta. Cuando hablo de ‘nosotros’ me refiero al Consejo Directivo de OSPIL. De igual manera, a partir del 1/8 de este año pasaron un aumento de las consultas, por el momento no tuvimos otro aumento pero en La Pampa pidieron un 22,8% este mes por la inflación. Pero lo manejan desde Consejo y a nosotros nos notifican si hay acuerdo o no”.