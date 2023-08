En las farmacias temen lo que pueda ocurrir en los próximos días con la provisión de medicamentos

La difícil situación económica que vive hoy la Argentina, la cual se vio agravada esta semana por una abrupta suba del dólar, ha generado serios inconvenientes en las farmacias bonaerenses y eso incluye a nuestra ciudad, aunque, por el momento, a nivel local se ha podido cumplir con el requerimiento de los clientes. No obstante, hay una importante preocupación sobre lo que pueda ocurrir durante los días que siguen.

Así fue informado durante la tarde de ayer desde el propio Colegio de Farmacéuticos con un comunicado que hicieron llegar a los medios de prensa locales señalando la difícil situación que hoy se atraviesa. “Las farmacias bonaerenses estamos sufriendo problemas en la reposición diaria de medicamentos por causas ajenas a nosotros. Estamos atendiendo en emergencia con el stock disponible de la farmacia”, se señaló.

En Trenque Lauquen

En ese marco, desde una farmacia local se comentó a este medio cómo se viene trabajando durante esta semana. “Estamos complicados y por esa razón entre los colegas convenimos en sacar un comunicado para que la gente se vaya enterando de que hay problemas, los medicamentos están aumentando mucho de un día para el otro, estamos viendo qué medidas tomamos, pero aún no se sabe mucho lo que pueda llegar a pasar”, se indicó.

Ante la consulta de si a nivel local han comenzado a faltar medicamentos, se comentó que “por el momento no hay medicamentos en falta”. “Los que no tenemos hoy ya faltaban antes de este momento. Son medicamentos que las droguerías ya no tenían y no los proveían. Pero desde que empezó toda esta problemática no hemos tenido que decirle a ningún cliente que no contamos con algún medicamento que nos pide. Por ahora viene tranquilo el panorama a nivel local, pero hay un poco de preocupación por lo que puede llagar a pasar en los próximos días”, indicaron.

Distorsiones

En tanto, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia ya había enviado un comunicado manifestando: “Hace unas semanas advertimos serias distorsiones en la cadena de comercialización de medicamentos que comienza con los laboratorios productores (que fijan los precios) y continúa a través de droguerías y distribuidoras hasta llegar a las farmacias. A raíz de la coyuntura política, o por mera especulación, algunas de estas empresas pusieron tope a la cantidad de unidades de medicamentos que le venden a las farmacias, modificaron desfavorablemente las condiciones de compra y plazos de pago, recortando los recursos de las mismas, que en su mayoría son unipersonales o familiares, y afectando la posibilidad de seguir brindando un servicio de calidad”. “Para agravar la situación la mayoría de las obras sociales mantienen plazos de pago ajenos a la crisis inflacionaria actual con tiempos que van desde 45, 60 y hasta 90 días, un factor que impacta negativamente en la economía de las farmacias y hace inviable la atención a sus afiliados. De mantenerse estas nuevas imposiciones comerciales y los tiempos de pago de la seguridad social (obras sociales y prepagas) peligra seriamente el servicio farmacéutico, la atención a la comunidad y la cadena de pago”, se enfatizó.