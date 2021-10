En la madrugada de ayer se robaron una moto en pleno centro de la ciudad

Según se informó en las últimas horas, en la madrugada de ayer, entre las 5 y las 7, desconocidos robaron de la vereda de un domicilio ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y San Martín una moto marca Mondial 70cc que se encontraba estacionada en ese lugar.

Se trata de un nuevo episodio de estas características de los muchos que se vienen registrando en la ciudad en las últimas semanas, sobre todo en horario nocturno y que comenzaron a ser más frecuentes luego de la flexibilización de las restricciones a la circulación que habían sido implementadas en un contexto de pandemia.

En este marco, la Policía local investiga el episodio que aún no tiene sospechosos de la autoría del mismo.

Como ya se señaló, la reiteración de este tipo de delitos preocupa no sólo a la comunidad, sino al personal policial el cual se encuentra investigando cada acción en particular para establecer quiénes fueron los autores de los citados robos y si no hay algún tipo de vinculación entre los mismos.