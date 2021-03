En la Casa Rosada crecen versiones de que Marcela Losardo dejará el Ministerio de Justicia

En una semana de duras críticas por parte de funcionarios del gobierno al Poder Judicial, en las últimas horas corrieron versiones de un recambio en el Ministerio de Justicia, que encabeza Marcela Losardo, una ministra de extrema confianza del presidente Alberto Fernández.

Se habló en un momento que podría reemplazarla el viceministro Juan Martín Mena. También, el massista Ramiro Gutiérrez, hombre de la provincia de Buenos Aires, pero esa fuerza lo niega. Por estos momentos hay rumores de que el principal candidato para el Ministerio de Justicia y DD.HH. es Martín Soria, diputado de Rio Negro.

Reforma

Marcela Losardo fue una de las voces que se alzó en los últimos días a convalidar los pedidos de reforma de los tribunales que hizo el presidente Fernández durante su discurso de apertura del año legislativo. Defendió la necesidad de avanzar con la reforma judicial y con la nueva ley del Ministerio Público.

Las dos leyes están trabadas en la Cámara de Diputados, tras la media sanción en el Senado. Si se reforma la ley del Ministerio Público, se modificaría la mayoría necesaria para nombrar a un nuevo procurador y se reduciría su mandato.

Bicameral

Después del discurso de Fernández en el Congreso, empezó a tomar forma la idea de una comisión bicameral que pudiera monitorear al Poder Judicial. El miércoles, Losardo había afirmado que la eventual conformación de una comisión bicameral para “analizar el funcionamiento” del Poder Judicial “no va a arrogarse atribuciones de otros poderes” ni podrá “sancionar jueces”, ya que eso “no es constitucional”.

“Lo que no puede arrogarse la Bicameral son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias. No va a poder sancionar jueces; eso no es constitucional”, aseguró la ministra en declaraciones radiales.

En ese marco, Losardo explicó que “lo que hará la bicameral será estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas y citar a audiencias públicas”.

Perfil bajo

Cultora de un perfil bajo y de buena relación con los jueces, la relación de Losardo y Alberto Fernández es estrecha y de larga data. Mientras estudiaban, en los años de la última dictadura, compartían grupo de amigos en la facultad. Se conocieron, según cuenta Página/12, a través de la entonces pareja del presidente, Marcela Luchetti, madre de su hijo. Del grupo también formaban parte el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el embajador en los Estados Unidos, Jorge Argüello, así como el actual marido de Losardo, Fernando Mitjans, escribano y presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA. (DIB) MM