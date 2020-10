En este 2020 el Día de la Madre se recibe con un movimiento comercial dispar según cada rubro

En lo que respecta a las casas de electrodomésticos, las ventas se mantienen “tranquilas” debido a que, en el marco de la pandemia, algunas empresas locales carecen de mercadería ya que los envíos de las fábricas son limitados. En tiendas de ropa el panorama es similar. En tanto, en librerías y perfumerías los últimos días han mostrado un repunte en compras y consultas de los clientes.

Como ocurre cada año en las jornadas previas al Día de la Madre, son varios los sectores comerciales que ven acrecentadas sus ventas o, bien, la consulta de sus clientes. No obstante, este 2020 ha sido tan particular en tantos aspectos que no todos los rubros pueden afirmar que el movimiento ha mejorado para esta fecha, una de las más esperadas del calendario en términos comerciales.

En este marco, La Opinión realizó consultas a diferentes comercios de Trenque Lauquen para conocer cómo han sido las últimas semanas en la ciudad. ¿Se ha notado un crecimiento en las ventas?, fue la pregunta concreta.

Electrodomésticos

En lo que respecta al rubro de electrodomésticos, desde Grupo Márquez Artefactos se señaló: “No se ha notado una mejora en las ventas, viene todo muy tranquilo. Hay que esperar a mañana (por hoy) porque la gente siempre viene a buscar algo a último momento. Pero, fundamentalmente, el problema que tenemos hoy es que no hay mercadería, entonces no tenemos mucho para ofrecer tampoco”, se informó antes de señalar que “la falta de mercadería se da por la pandemia porque el Covid-19 está afectando sobre todo a Capital Federal y el Gran Buenos Aires donde están todas las empresas las cuales hoy están trabajando con personal reducido, fabricando mucho menos que en épocas normales y la poca fabricación que tienen la distribuyen ahí mismo. Los productos están sobrevendidos, los pedís y demoran mucho, por lo menos dos meses en entregártelos”.

“Normalmente, para el Día de la Madre se trabaja muy bien, pero ahora, tras que no hay mucho dinero dando vueltas, sumado a que tampoco hay mercadería es un complemento que hace todo muy difícil a la hora de vender”, se señaló.

Perfumerías

En el rubro perfumerías, la situación se aprecia mucho mejor. Así se afirmó desde Avenue desde donde se comentó que “para el Día de la Madre siempre hay un poco más de movimiento y durante toda la semana se trabajó bastante mejor”. “Es una fecha importante en la cual las personas aprovechan para hacer este tipo de regalos. Hemos tenido un poco más de ventas y consultas sobre precios y las características de los distintos perfumes”, indicaron.

Libros

En tanto, en el rubro librerías también se vivió una semana movida. Así lo afirmó Susú Ábalo, integrante de Lecturas, el tradicional comercio local ubicado en la esquina de Tte. Gral. Uriburu y San Martín. “Las ventas vienen bien, pero sabemos que por esta fecha la mayor venta se da en los últimos días. Ayer (por el jueves) tuvimos buenas ventas, hoy (por ayer) también y este sábado esperamos que se repita. Con respecto a los títulos elegidos, las editoriales sacan novedades interesantes siempre para el Día de la Madre y, lo que se está vendiendo hoy, es el último libro de Gabriel Rolón que se llama ‘El Duelo’ y el último libro de Florencia Bonelli, ‘La tía Cósima’. Son títulos y autores especiales para el Día de la Madre. No tienen que ver con la fecha, pero las editoriales presentan estas novedades para este mes por el Día de la Madre”, explicó.

Ábalo comentó que “también se venden libros de cocina y cualquier otro tipo de novelas”. “Las ventas por suerte vienen bien y las estábamos esperando con mucha ansiedad. Y los títulos de cabecera son esos. Después hay muchas promociones y ofertas que las editoriales este año han sacado como libros con el 15% de descuento; otras editoriales también sacaron libros seleccionados con el 20% y hay dos editoriales que ofrecen la promoción con la que, comprando un libro, te llevás otro de regalo. Estamos esperando que estos últimos días podamos vender lo más posible”, marcó.

Ropa

En lo que respecta a tiendas de ropa, el presente comercial actual no es el esperado. Si bien no puede decirse que las ventas son nulas, el panorama está muy lejos de poder calificarse como ideal. Así se afirmó desde Casa Malisa, una reconocida tienda trenquelauquense. “La verdad es que este año ha sido muy difícil y para este Día de la Madre (una fecha en la que siempre se vende más) no se ha notado un crecimiento en las ventas como se esperaba. Esperaremos para ver qué ocurre este sábado porque hay mucha gente que realiza las compras a último momento. Pero, hasta el momento, el movimiento viene bastante tranquilo”, se expresó desde este comercio local.

Bombonerías

En tanto, desde el tradicional comercio local La Pataca se afirmó que, si bien durante esta semana las ventas se incrementaron por la cercanía del Día de la Madre, el panorama es muy distinto a lo ocurrido en años anteriores cuando la pandemia de coronavirus no existía y la crisis económica no era tan intensa como lo es hoy. “Las ventas durante esta semana han aumentado, no es lo mismo que la semana pasada, pero nada que ver a lo que ocurría en años anteriores cuando estábamos acostumbrados a que venía gente de afuera y realizaba sus compras. Las ventas hoy bajaron notablemente”, expresó a este medio Juana Vidal, integrante de este comercio, al tiempo que señaló: “Nosotros, en la medida de lo posible, mantenemos un precio accesible y, aunque todo aumenta, tratamos de manejar precios para todo el mundo. Han bajado mucho las ventas, pero estamos contentos igual porque la gente de la ciudad nos acompañó mucho. Estamos mayormente trabajando con la gente del pueblo y así lo hicimos durante toda esta cuarentena y nos sacamos el sombrero porque nos han acompañado, pero nada que ver las ventas de este año con la de años anteriores y, con respecto al Día de la Madre, se nota mucho”.