En enero aumentó la demanda de asistencia alimentaria a comedores y otras instituciones

Para los más afortunados, el verano suele ser una época de relax y descanso. Sin embargo hay organizaciones y vecinos que durante todo el año asisten a parte de la comunidad y que los meses de enero y febrero no se toman vacaciones. Tal es el caso de merenderos, comedores y de organizaciones más tradicionales como Cáritas, desde donde señalaron que durante el mes de enero y por distintos factores se incrementó la demanda de asistencia.

En diálogo con La Opinión, Cecilia Rossi representante del Merendero Pacheco, se refirió al trabajo que se viene realizando durante el mes de enero y señaló: “Nosotros en realidad tenemos más gente a la que asistimos ahora. Primero porque hemos tenido más solicitudes de personas que están aisladas por Covid y otra de las cuestiones tiene que ver con esto de que al estar cerrados los comedores de las escuelas hay más demanda de alimentos al menos en nuestro caso”.

En este sentido añadió que “en el verano crece la demanda de asistencia por esa razón”. “Nosotros hemos sumado la atención a alguna familia. Pero más no nos queremos sobrecargar para no generar expectativas que después no se puedan cumplir”, comentó.

Por otra parte la entrevistada indicó: “Nosotros asistimos a las familias cuatro veces a la semana con viandas. Esperamos poder agregar un día más pero para eso estamos viendo la posibilidad de conseguir un espacio más amplio para que la gente pueda asistir y poder brindarle otras herramientas más allá de lo alimentario”.

Aumento

Además Rossi confirmó que durante el mes de enero “la entrega de viandas aumentó”. “Pasamos de asistir a 23 familias a 30. Y no sumamos más porque no queremos fallar y no poder cumplir con todos. Pero hay más demanda y lo que se ve es que vienen desde distintos puntos de la ciudad”, explicó.

En ese sentido reiteró que “hoy se está asistiendo a 30 familias y son personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores”.

Colecta de útiles

Por último la entrevistada informó que desde el merendero se lanzó una colecta de útiles escolares de cara al inicio del ciclo lectivo 2022. “Sabemos lo caros que están los útiles escolares, entonces queremos ayudar con eso además de lo alimentario”, indicó. Y pidió a los vecinos que quieran colaborar acercarse a Antonio Díaz 273 de martes a sábado de 8 a 12 y de 16 a 20.

Cáritas

En tanto que Alejandro Palomeque, integrante de Cáritas Trenque Lauquen también habló de la situación y explicó: “Nosotros en Cáritas no tenemos comedor. Lo que hacemos es entrega de mercadería y lo que notamos es que este verano hubo más pedidos de mercadería por parte de muchas personas aisladas por Covid. Es decir que el incremento que vivimos con respecto a las viandas que se entregan habitualmente tiene que ver con eso, con situaciones de aislamiento por Covid”.

Por otra parte recordó que “en enero Cáritas normalmente sólo atiende urgencias porque al ser todos voluntarios, el mes se toma un poco como descanso pero más que nada para organizar internamente el trabajo que se hace”.

Asistencia

Además Palomeque sostuvo: “En cuanto a lo alimentario propiamente dicho notamos que se incrementaron los pedidos que nos hacen vía Facebook, WhatsApp o Instagram de gente que se encuentra aislada”.

Y destacó que son pedidos de asistencia que se suman a la ayuda que se brinda durante todo el año a familias locales. “En este momento Cáritas brinda ayuda fija a 140 familias. Son más de 1.000 personas. Y a ellas se les suman estos pedidos que mencionamos que tienen que ver básicamente por situaciones de aislamiento a causa del Covid”, marcó.