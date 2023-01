En el Nocturno palpitan los cuartos de final

En la noche del viernes se jugó una nueva fecha del Torneo Nocturno de Fútbol Once organizado por la subcomisión de fútbol del Club Atlético Trenque Lauquen. Y en lo que es ya un clásico del verano, el certamen está entrando en la recta final, buscando a los ocho mejores equipos para jugar los cuartos de final. Así el certamen tendrá hoy dos nuevos partidos.

En cuanto a lo ocurrido en la jornada del viernes, en otra de esas noches ideales para el fútbol en el Parque de la ciudad, se dio en el inicio el empate en 2 entre Los Colonos y Morard Atérmicos. Goles de Gastón De Vito y Ariel Afch para Los Colonos y de Tomás Torres, los dos de Morard. Las Figuras elegidas aquí fueron Ariel Afch (LC) y Tomás Torres (MA).

Luego se dio la goleada por 5 a 1 de Pancho FC sobre Carnicería Los Hermanos. Las conquistas para el ganador fueron de Francisco Taconau, en dos ocasiones, Federico González Paz y Braian Gauna, también por dos, y el descuento de Agustín Borda. Las Figuras fueron en este caso Agustín Borda (CLH) y Braian Gauna (P).

Los cuartos

Por el momento son seis los equipos que clasificaron a los cuartos de final, Family Sports, Morard Atérmicos, Z Electricidad, Despensa Lo de Rincón, Pancho FC y Carnicería Los Hermanos. Aunque restan dos plazas por definir, mientras ya se van cerrando los venideros partidos de cuartos, ya que los cruces se van aclarando, conociéndose que serán, por el Partido 1: 1° Zona A (Morard Atérmicos) vs. 4° Zona B (Carnicería Los Hermanos); Partido 2: 2° Zona B vs. 3° Zona A; Partido 3: 2° Zona A vs. 3° Zona B (Pancho FC) y Partido 4: 1° Zona B vs 4° Zona A.

Esta noche sigue el certamen y, a las 20.30, por la Zona B, se medirán Despensa Lo de Rincón contra Z Electricidad y por la Zona A, a las 22.30, Barrioale frente a Minimercado del 30.