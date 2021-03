En el limbo de la no respuesta

En el inicio de clases del 8 de marzo en la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Cruz, una vez más los alumnos con altas capacidades y sus familias no han sido atendidos en su derecho básico a aprender. No ha llegado el reconocimiento formal para que sean matriculados en el año que les corresponde por haber certificado sus conocimientos en otras regiones, ni se han respondido a los pedidos de promoción anticipada iniciados meses atrás, avalados por la Ley Nacional de Educación 26.206 y las legislaciones provinciales y ministeriales.

Familias viajando cientos de kilómetros para buscar a autoridades que no las reciben. Reuniones que solo son para patear el tema para otro lado. Teléfonos que suenan sin ser atendidos. Mails sin contestar que duermen en las bandejas de entrada por meses. Y aquel que atiende un teléfono, se convierte en un “pasador de pelotas” a otro teléfono que va a quedar sonando en oficinas vacías. Hoy viernes 5 de marzo del 2021, los chicos están en un limbo de “no pertenencia” al sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y Santa Cruz, en donde fueron abandonados a sus suertes.

Hoy alumnos y familias se encuentran ante la angustia de ver sus derechos vulnerados, ante la no respuesta de quienes tienen que tomar las responsabilidades desde los roles que ocupan. Hoy tenemos alumnos desescolarizados para preservarlos de los vaivenes e incoherencias con la que sus casos están siendo atendidos (o no atendidos). Hoy a los chicos, no los defiende nadie. Como agrupaciones de familias de alumnos con altas capacidades, reclamamos a las autoridades de educación competentes que atiendan de manera urgente esta vulneración de derechos.

Extendemos nuestro reclamo y nos solidarizamos con las familias que por otras razones diversas también ven vulnerados los derechos de sus hijos. Necesitamos, merecemos, y es nuestro derecho, tener canales que den respuesta a las demandas de las familias. Exigimos respuestas urgentes por parte de quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones. La educación de nuestros hijos no puede esperar.